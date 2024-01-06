網球》天才少女高芙開季衛冕聽牌 奧克蘭決戰烏克蘭媽媽名將

高芙。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕美國天才少女高芙（Coco Gauff）火力全開， 6：3、6：1橫掃同胞第4種子納瓦蘿（Emma Navarro），頭號種子衛冕者連續第2年挺進奧克蘭女網單打冠軍戰，週日壓軸對手則為烏克蘭第2種子的媽媽悍將斯維托麗娜（Elina Svitolina）。

這項WTA250等級職業巡迴賽，本週在紐西蘭北島最大城市進行，19歲的高芙正是去年冠軍，目前世界女單排名第3的天才少女，此役強轟10記愛司、4度破發，只花62分鐘締造賽史9連勝，二連霸就差最後一步，「這絕對是2024年好的開始。納瓦蘿是位令人難以置信的球員。」高芙去年美國公開賽贏得生涯首座大滿貫金盃，突破瓶頸實力更上層樓，如今在此問鼎職業生涯第7冠的她，4強賽後信心滿滿表示，兩人從小一路打到大，非常熟悉彼此，「當我12歲，而她15歲的時候，我們就開始比賽了，能在這個舞台上打球真的很酷。」

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高芙開季近況甚佳，奧克蘭4連勝1盤未失，總計僅掉15局。至於決賽對手斯維托麗娜後勁十足，歷經3盤拉鋸，包括兩度兩次場外醫療暫停，終以2：6、6：4、6：3大逆轉中國年輕對手王曦雨，自2021年澳網再戰高芙，這也將是2018年以來，兩大頂尖種子在奧克蘭爭后。

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