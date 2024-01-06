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日職》澤村賞強投菅野智之能否重振威風？ 日媒點名巨人軍的「復活期待組」

2024/01/06 21:23

菅野智之。（資料照，歐新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人連兩年B段班，新賽季將由名將阿部慎之助擔任監督。日媒《Full-Count》點名巨人軍新賽季的「復活期待組」，包含兩屆澤村賞強投菅野智之、29歲投手畠世周、以及39歲老將長野久義。

菅野智之近年受到傷勢影響表現，上季因右手肘不適，直到6月11日才在一軍登板。菅野智之出賽14場只拿4勝寫生涯單季最差表現，吞下8敗，防禦率3.36。菅野智之在2021年領著高達8億日圓的年薪，但過去3年都遭扣薪，薪水逐年遞減，本季薪水來到4億日圓。

《Full-Count》指出，由於巨人軍包含戶鄉翔征、山崎伊織等年輕投手崛起的情況下，若菅野智之能取得雙位數勝投的成績，巨人隊的排名也會提升。

去年回到巨人軍的長野久義，上季出賽75場，有6轟、19分打點，打擊率2成59的表現。《Full-Count》認為，這對長野久義本人來說應該是無法接受的成績。

畠世周因在去年3月動右手肘手術，整季未在一軍登板。畠世周曾在2021年單季出賽52場，其防禦率為3.07，這位曾飆出最快156公里的右投，如果身體狀況良好，畠世周在球隊較弱的後援群中會是一個寶貴的存在。

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