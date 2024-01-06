NBA》遭指與球員們關係已經脫節 湖人教頭回擊美媒匿名爆料

湖人總教練漢姆。（資料照，歐新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕湖人自季中錦標賽奪冠後，過去13戰只打出3勝13敗的成績，總教練漢姆（Darvin Ham）日前被美國媒體《The Athletic》引述匿名人士爆料，他和球員之間的關係似乎已經脫節。漢姆今天受訪時回擊，自己教頭的位置很穩固。

湖人今天以113比127敗給灰熊，目前紫金大軍的戰績來到17勝19敗，暫居西部第11名的位置，落後西部第10名的勇士有半場勝差。

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根據《ESPN》報導，漢姆表示，「我的主管，湖人老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）；我們的總裁，佩林卡（Rob Pelinka），我們都是一致的，只要他們沒有說這樣的話，我想我還可以。我知道他們對我的看法，以及我們目前的狀況。」

漢姆也說，這讓他想起1980年代和父親一起看美國新聞節目《60分鐘》，在一段特別節目中談到黑手黨，這些人在接受審判時，主要證人戴著黑色頭套和墨鏡出庭，由於害怕，這些證人的名字不能被公開，「所以現在，這似乎是現今NBA報導的標準。」

漢姆強調，並非不尊重現場所有媒體人員，「但當你說消息來源是匿名的，他們不想在某件事上留下自己的名字，但他們想要給你資訊，然後你拿到這些訊息，現在每個人有機會剖析這事情、並以自己的方式散播，這有點不夠坦白。我希望我們能到一個地方，讓人們足夠堅定地堅持他們所說的話，然後也許我們可以進行真正的對話，並解決這個問題。」

「我不介意人們批評我正在做的工作。」漢姆說，「我要做的就是保持低調，繼續做我的工作，直到我無法再做為止。」

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