網球》重演澳網決戰戲碼！ 莎巴蓮卡、蕾巴金娜週日布里斯本爭后

莎巴蓮卡。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）和蕾巴金娜 （Elena Rybakina）各自在布里斯本網賽女單準決賽勝出，大會第1、第2種子會師週日冠軍戰，也是兩位大滿貫冠軍名將職業生涯第8度頂尖對決。

莎巴蓮卡在「白俄羅斯內戰」中技高一籌，轟出10記愛司、3度破發，底線對峙頂住兩屆冠軍阿莎蓮卡（Victoria Azarenka）的強力挑戰， 歷經1小時27分鐘激鬥，終以6：2、6：4淘汰第8種子媽媽老將。至於2021年溫布頓錦標賽封后的蕾巴金娜，先前4強戰發出8記愛司，僅花63分鐘就挾6：3、6：2解決芳齡19的捷克新星諾斯可娃（Linda Noskova），讓這位哈薩克第2種子與白俄羅斯頭號種子開季就在南半球決賽狹路相逢，也重演去年澳洲公開賽爭后戲碼，當時由莎芭蓮卡3盤逆轉勝，贏得生涯首座大滿貫女單冠軍。

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現年25歲的莎巴蓮卡，與年輕1歲並從俄國轉籍的蕾巴金娜從小就在場上對抗，如今已經交手長達10年，轉入職業前者以5勝2負稍佔上風，對此前任球后莎巴蓮卡說：「這將是場一如既往的偉大戰鬥，與她的比賽總是很棒。我們發球都非常好，也打出具侵略性的球風，這就是為什麼所有比賽都如此緊張，我們總給彼此帶來極大壓力，才能碰撞出精彩火花。」

蕾巴金娜。（法新社）

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