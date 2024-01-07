網球》前球后大坂直美剛復出 姊姊控訴父親長期虐待騷擾

大坂直美（左起）與姊姊大坂麻里。（取自IG資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕前網壇世界球后大坂直美產後剛復出，姊姊大坂麻里卻透過網路社交媒體控訴，她從小就和母親遭到父親弗朗索瓦（Leonard Francois）長期身心虐待及騷擾，爆炸性內容引發球迷熱議。

「我想讓你知道，作為一個父親和普通人，我對你有多麼失望和厭惡。」大坂麻里日前在她已停用的Instagram帳號發文，怒斥弗朗索瓦種種惡行劣跡：「你在各方面都失敗了。你從我很小的時候就虐待我，並持續騷擾我的母親。你不斷在情感上傷害她，當你擁有自己家庭時，還擅自闖入我們的家。我之所以公開此事，因為你是個躲在幕後的膽小鬼。」這篇後來刪除的文章中，大坂麻里聲稱父親曾威脅要毆打她們，強調自己忍無可忍，還警告形同陌路的弗朗索瓦，下次她會立即報警及反擊。

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27 歲的大坂麻里曾是職業網球選手，但24歲突然退休，她和年輕１歲的妹妹大坂直美都在日本出生，母親為日本人，父親則來自海地。大坂直美3歲時全家搬到紐約長島，儘管年少成名打下4座大滿貫冠軍，卻也飽受憂鬱、焦慮症等心理問題所苦；2023年7月已為人母的「日本小威」，本季布里斯本回歸賽場，開胡後女單次輪止步，持續為兩度封后的澳洲公開賽備戰。

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