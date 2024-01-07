晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》嘴綠正式恢復出賽資格 名記者透露最快回歸時間點

2024/01/07 07:31

D.格林（右）。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕「那個男人」即將回歸！根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，先前因揮拳事件遭到聯盟無限期禁賽的勇士防守悍將D.格林（Draymond Green），在禁賽12場後已經正式恢復出賽資格。

本季格林不斷忍事生非，12月12日對上太陽時，對中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）出拳被禁賽，至此未有出賽紀錄過；他也曾「鎖喉」灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert），當時聯盟就祭出5場禁賽。

D.格林最快將於明天對上暴龍復出，不過《ESPN》記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）指出，預計他將還需要大約一個禮拜的時間，才會正式重返賽場。

根據聯盟發布的消息，D.格林已經與勇士隊、NBA以及球員工會進行會面，各方都對D.格林的進展感到相當滿意。而即便D.格林回到場上後，他將持續接受定期檢查。

D.格林本季出賽15場，場均貢獻9.7分5.5籃板5.8助攻，投籃命中率為49%，三分命中率42.9%，他的回歸將為勇士帶來巨大幫助。勇士目前戰績17勝18敗，在缺少D.格林的情況下，勇士打出7勝5敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。