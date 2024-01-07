NBA》嘴綠正式恢復出賽資格 名記者透露最快回歸時間點

D.格林（右）。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕「那個男人」即將回歸！根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，先前因揮拳事件遭到聯盟無限期禁賽的勇士防守悍將D.格林（Draymond Green），在禁賽12場後已經正式恢復出賽資格。

本季格林不斷忍事生非，12月12日對上太陽時，對中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）出拳被禁賽，至此未有出賽紀錄過；他也曾「鎖喉」灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert），當時聯盟就祭出5場禁賽。

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D.格林最快將於明天對上暴龍復出，不過《ESPN》記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）指出，預計他將還需要大約一個禮拜的時間，才會正式重返賽場。

根據聯盟發布的消息，D.格林已經與勇士隊、NBA以及球員工會進行會面，各方都對D.格林的進展感到相當滿意。而即便D.格林回到場上後，他將持續接受定期檢查。

D.格林本季出賽15場，場均貢獻9.7分5.5籃板5.8助攻，投籃命中率為49%，三分命中率42.9%，他的回歸將為勇士帶來巨大幫助。勇士目前戰績17勝18敗，在缺少D.格林的情況下，勇士打出7勝5敗。

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