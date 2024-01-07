MLB》去年貝茲就想要！道奇不僅看上159轟強打 響尾蛇外野手也成目標

潘姆。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇休季補進大谷翔平、山本由伸與葛拉斯諾（Tyler Glasnow），不過補強計畫仍未停止，道奇在外野依舊有升級的空間。根據大聯盟官網記者托里比奧（Juan Toribio）報導，道奇看上響尾蛇的潘姆（Tommy Pham）。

托里比奧在報導內引述消息人士說法，道奇仍在尋找一名右打外野手，而除了先前傳出的生涯159轟水手明星外野手赫南德茲（Teoscar Hernández）以外，潘姆也被道奇納入鎖定範圍內。

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潘姆上季原先效力大都會，不過在交易大限前被送往響尾蛇，繳出打擊三圍.256/.328/.446、16轟的成績單。先前潘姆接受《洛杉磯時報》訪問時透露，當時貝茲（Mookie Betts）與馬丁尼茲（J.D. Martinez）就希望道奇能將他納入麾下。

潘姆將會成為道奇很好的外野補強，去年全聯盟超過300打席的右打者中，潘姆的wRC+（標準化得分創造值）為148，僅次於貝茲與勇士MVP強打阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）；43.1%的強勁擊球率更勝貝茲、楚奧特（Mike Trout）與賈西亞（Adolis García）等重砲。

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