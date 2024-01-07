大馬賽》衛冕冠軍山口茜傷癒復出 出發前透露今年目標

山口茜。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕超級1000馬來西亞公開賽9日點燃戰火，尋求連霸的日本名將山口茜傷癒復出，她也在出發前透露今年目標。

26歲的山口茜去年勇奪5座巡迴賽冠軍，杭州亞運時在團體項目對上我國一姐戴資穎時、因右腳踝傷勢退賽，回國檢查後結果為右腳腓骨長肌腱受傷，剩餘賽季報銷。

請繼續往下閱讀...

山口茜去年12月恢復訓練，馬來西亞公開賽將是傷癒復出首站，她在5日從羽田機場出發時接受聯訪，提到傷勢時指出，受傷的地方雖然已經不會痛，但感覺還是與受傷前不太一樣，會一邊比賽一邊檢視狀況。

對於將在大馬賽尋求2連霸，山口茜表示，「只是追求結果的話會滿困難的，我會一步步、盡全力做好自己做的事情，因為接下來還有很多比賽，會一步一步來。」

至於2024年的目標，山口茜說去年後期因為受傷不能比賽、發現很無聊，比賽真的帶來很多樂趣，「希望能在沒有受傷之下，比去年參加更多比賽。」她在表達今年抱負的紙上寫下「盡情享受」。

山口茜在大馬賽名列女單第3種子，首輪交手泰國好手革通（Supanida Katethong），雙方在去年印度公開賽對決過1次，由山口茜直落二贏球。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法