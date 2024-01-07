棒球》亂成一鍋粥！短打變場內全壘打 多明尼加冬盟出現罕見奇景（影音）

BLUE JAYS LEGEND RAIMEL TAPIA BUNT HOME RUN!!! BAAAANNG pic.twitter.com/VrIkYxIMyq — Gate 14 Podcast （@Gate14Pod） January 6, 2024

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕短打點成場內全壘打！昨日多明尼加冬季聯盟出現超罕見奇景，一舉登上大聯盟官網。

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在東方之星（Estrellas Orientales）對上里西老虎隊（Tigres del Licey）的比賽中，來到7局下半雙方仍0：0平手，東方之星隊1出局一壘有人，這時輪到塔皮亞（Raimel Tapia）打擊，投手是羅布雷斯（Hansel Robles）。

塔皮亞短打把球點向三壘，希望藉由犧牲觸擊推進跑者，結果三壘手盧戈（Dawel Lugo）傳向一壘時發生暴傳，球一路滾到右外野東方之星隊的牛棚，右外野手匆忙回傳本壘也出現大暴傳，這時原本一壘上跑者已經回來得分，塔皮亞也來到三壘，當他看到球滾向三壘側里西老虎隊休息區時，決定衝回本壘，盧戈第二次處理球回傳本壘還是沒傳好，讓塔皮亞回來得分。

里西老虎隊連續「煮粥」，讓塔皮亞的短打變成場內全壘打，終場東方之星隊靠著這關鍵2分拿下勝利。

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