晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 其它

棒球》亂成一鍋粥！短打變場內全壘打 多明尼加冬盟出現罕見奇景（影音）

2024/01/07 09:07

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕短打點成場內全壘打！昨日多明尼加冬季聯盟出現超罕見奇景，一舉登上大聯盟官網。

在東方之星（Estrellas Orientales）對上里西老虎隊（Tigres del Licey）的比賽中，來到7局下半雙方仍0：0平手，東方之星隊1出局一壘有人，這時輪到塔皮亞（Raimel Tapia）打擊，投手是羅布雷斯（Hansel Robles）。

塔皮亞短打把球點向三壘，希望藉由犧牲觸擊推進跑者，結果三壘手盧戈（Dawel Lugo）傳向一壘時發生暴傳，球一路滾到右外野東方之星隊的牛棚，右外野手匆忙回傳本壘也出現大暴傳，這時原本一壘上跑者已經回來得分，塔皮亞也來到三壘，當他看到球滾向三壘側里西老虎隊休息區時，決定衝回本壘，盧戈第二次處理球回傳本壘還是沒傳好，讓塔皮亞回來得分。

里西老虎隊連續「煮粥」，讓塔皮亞的短打變成場內全壘打，終場東方之星隊靠著這關鍵2分拿下勝利。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。