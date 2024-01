MLB》訓練狂人！大谷披道奇藍現身球場 球迷：還是好不真實...（影音）

大谷翔平。(資料照)

盧養宣/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕日籍二刀流球星大谷翔平休季以10年7億美元合約加盟道奇,震撼體壇。儘管上季末才剛動完手肘手術,但身為訓練狂人的大谷可沒閒著,正式成為「藍血人」後也立刻投入訓練,讓不少球迷感到佩服。

美媒《Dodgers Nation》今日分享了一段大谷在道奇球場訓練的影片,畫面中可看見大谷身穿道奇T-Shirt,與他的翻譯水原一平有說有笑,而體能教練史密斯(Travis Smith)也在一旁指導,似乎是在做敏捷度相關的訓練。

該則影片下方也湧入不少球迷留言,網友紛紛表示,「他真是個工作狂!」、「大谷是全大聯盟最努力訓練的球員」、「這畫面太美」,更有部分網友直言,自己到現在仍不敢相信,大谷翔平已經是道奇隊的一份子,「好不真實...」。

