MLB》訓練狂人！大谷披道奇藍現身球場 球迷：還是好不真實...（影音）

大谷翔平。（資料照）

盧養宣／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日籍二刀流球星大谷翔平休季以10年7億美元合約加盟道奇，震撼體壇。儘管上季末才剛動完手肘手術，但身為訓練狂人的大谷可沒閒著，正式成為「藍血人」後也立刻投入訓練，讓不少球迷感到佩服。

美媒《Dodgers Nation》今日分享了一段大谷在道奇球場訓練的影片，畫面中可看見大谷身穿道奇T-Shirt，與他的翻譯水原一平有說有笑，而體能教練史密斯（Travis Smith）也在一旁指導，似乎是在做敏捷度相關的訓練。

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該則影片下方也湧入不少球迷留言，網友紛紛表示，「他真是個工作狂！」、「大谷是全大聯盟最努力訓練的球員」、「這畫面太美」，更有部分網友直言，自己到現在仍不敢相信，大谷翔平已經是道奇隊的一份子，「好不真實...」。

Shohei Ohtani has been dialed in at Dodger Stadium since the ink dried on his new contract



: Carl Spitzig, FB pic.twitter.com/PR8TJgl1M1 — Dodgers Nation （@DodgersNation） January 6, 2024

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