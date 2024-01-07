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NFL》悲報！鋼人擒烏鴉保住季後賽生機 卻傷了6屆明星防守大將

2024/01/07 09:55

T.J.瓦特。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NFL終於來到例行賽最後一週賽事，匹茲堡鋼人客場挑戰巴爾的摩烏鴉，鋼人把握住烏鴉明星四分衛L.傑克森（Lamar Jackson）休兵的機會，以17：10擊敗烏鴉，確保在季後賽席次仍有一線生機。

烏鴉已經提前鎖定美聯第一種子，例行賽最終戰派出替補四分衛杭特利（Tyler Huntley）先發，他28傳15中繳出146、1次傳球達陣；鋼人四分衛魯道夫（Mason Rudolph）20傳18中推進152碼，也傳出1次達陣，加上跑衛哈里斯（Najee Harris）貢獻112碼與1次跑陣達陣，鋼人例行賽最終戰順利收勝。

鋼人本季確定以10勝7敗、美聯北區第三名作結，有望以第7種子進入季後賽。根據《ESPN》知名記者薛弗特（Adam Schefter）指出，以下3種情況都能讓鋼人進入季後賽，分別為傑克遜維爾美洲虎敗給田納西泰坦或戰平、水牛城比爾敗給邁阿密海豚、印第安納波利斯小馬與休士頓德州人戰平。

不過鋼人此役卻傳出悲報，年度最佳防守球員大熱門的6屆明星線衛T.J.瓦特（T.J. Watt）內側副韌帶（MCL）第三級扭傷，他在受傷後甚至一度想硬撐回到場上，不過被教練團阻止。根據報導，瓦特將接受進一步檢查，不過仍被視為恐將缺席數週，對於有望衝擊季後賽的鋼人來說，無疑是沉痛的打擊。

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