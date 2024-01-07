晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》前洋基重砲捕手浴火重生後落腳何處？官網記者點名關鍵人物

2024/01/07 10:27

桑契斯。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕前洋基重砲捕手桑契斯（Gary Sanchez）上季在教士隊浴火重生，不過休季在自由市場上依舊乏人問津，大聯盟官網記者費恩斯坦（Mark Feinsand）也撰文，點出決定桑契斯下支新東家的關鍵。

桑契斯上季初與巨人簽下小聯盟約，但苦等不到上大聯盟的機會，決定與巨人分道揚鑣轉戰大都會。到了大都會後卻也只出賽3場就被DFA，隨後教士將其撿走，並在那裡重獲新生。

在教士72場出賽中，桑契斯轟出19發全壘打，累積46分打點，攻擊指數0.792。不過他最大的貢獻是在本壘板，成為塞揚左投史奈爾（Blake Snell）的御用捕手，更連續18場擔任史奈爾的先發捕手，幫助史奈爾奪下生涯第2座塞揚獎。

桑契斯曾於季末表示想續留教士，有傳出教士有意簽回他。不過費恩斯坦指出，在教士將索托（Juan Soto）送往洋基，換來資深捕手東岡凱爾（Kyle Higashioka）後，已經不再對桑契斯有興趣。

但費恩斯坦也強調，目前仍有不少球隊需要捕手戰力的補強，包含馬林魚、光芒與紅襪。然而桑契斯目前似乎處於等待模式，費恩斯坦認為，鑒於去年與史奈爾的成功合作，桑契斯可能會關注史奈爾的動態，期盼史奈爾的新東家也會有補強捕手的需求。

史奈爾。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。