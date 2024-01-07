MLB》前洋基重砲捕手浴火重生後落腳何處？官網記者點名關鍵人物

桑契斯。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕前洋基重砲捕手桑契斯（Gary Sanchez）上季在教士隊浴火重生，不過休季在自由市場上依舊乏人問津，大聯盟官網記者費恩斯坦（Mark Feinsand）也撰文，點出決定桑契斯下支新東家的關鍵。

桑契斯上季初與巨人簽下小聯盟約，但苦等不到上大聯盟的機會，決定與巨人分道揚鑣轉戰大都會。到了大都會後卻也只出賽3場就被DFA，隨後教士將其撿走，並在那裡重獲新生。

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在教士72場出賽中，桑契斯轟出19發全壘打，累積46分打點，攻擊指數0.792。不過他最大的貢獻是在本壘板，成為塞揚左投史奈爾（Blake Snell）的御用捕手，更連續18場擔任史奈爾的先發捕手，幫助史奈爾奪下生涯第2座塞揚獎。

桑契斯曾於季末表示想續留教士，有傳出教士有意簽回他。不過費恩斯坦指出，在教士將索托（Juan Soto）送往洋基，換來資深捕手東岡凱爾（Kyle Higashioka）後，已經不再對桑契斯有興趣。

但費恩斯坦也強調，目前仍有不少球隊需要捕手戰力的補強，包含馬林魚、光芒與紅襪。然而桑契斯目前似乎處於等待模式，費恩斯坦認為，鑒於去年與史奈爾的成功合作，桑契斯可能會關注史奈爾的動態，期盼史奈爾的新東家也會有補強捕手的需求。

史奈爾。（資料照）

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