網球》「失敗不會摧毀我」納達爾憶近6小時的2012年澳網史詩大戰

納達爾（右）在2012年澳網決賽與喬科維奇進行一場將近6小時的史詩大戰。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）近日傷癒復出，在布里斯本站止步8強，澳網出賽成疑，這位生涯邁入尾聲的37歲傳奇，近日談及自己面對失敗時的心態。

納達爾日前接受西班牙媒體《國家報》專訪，分享自己面對比賽的態度，「老實說，我比較像是一個競爭者、而不是贏家，失敗不會摧毀我，輸球的比賽有時會對你帶來傷害，但它們會消失，我比較像是一個競爭者，只要能上場比賽我都覺得很棒。」

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納達爾提及2012年澳網決賽的史詩大戰，當時他與喬科維奇（Novak Djokovic）鏖戰5小時53分鐘後輸球，「我差點輸掉第4盤、有機會贏得第5盤，但最後還是輸掉了。」

「輸球後我倒在地上...，這是一場大滿貫決賽，一場贏了一半的比賽...」納達爾直言，「但我不會因此感到沮喪，我已經全力以赴，所以對自己很滿意，我一直戰鬥到最後一刻，然後被對手打敗，這就是運動，如果你全心全意投入其中，就是要嘛贏、要嘛輸。」

納達爾說，2014年澳網決賽不敵瓦林卡（Stan Wawrinka）更讓自己感到挫折，因為在第一盤就傷及背部，導致無法全力發揮，「這件事讓我在意很久，因為在場上無法全力以赴。」

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