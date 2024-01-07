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MLB》官網盤點名人堂潛力球員 大聯盟1球未投的山本由伸上榜

2024/01/07 15:04

山本由伸。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024年名人堂票選結果將在1月23日公布結果，官網呼應時事，盤點出今年球季場上未來有潛力入選聖殿的球員，40位中有3名連大聯盟都還沒踏上的球員、包括日本強投山本由伸。

撰文作家皮特耶羅（Mike Petriello）指出，名人堂球員還未退休時，也經歷過一段大家不會意識到他未來可能達到如此成就的時期，因此在即將到來的2024年球季，一定也有未來的古柏鎮成員在場上獻技。

報導將40名球員分別11等級，第一階是以現今就能保證入選的塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）、薛哲（Max Scherzer）以及天使強打「神鱒」楚奧特（Mike Trout）。

第2階是只要還能延續生涯、就有望入選，上榜的是道奇王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）、強投葛蘭基（Zack Greinke）以及紅人老將沃托（Joey Votto）。

另外幾位拿過MVP、或者每年都算相當穩定的明星野手在第3階，入列的有道奇貝茲（Mookie Betts）、佛里曼（Freddie Freeman）、費城人哈波（Bryce Harper）、守護者拉米瑞茲（José Ramírez）等人。

休賽季重磅轉戰道奇的大谷翔平由於二刀流特性，被單獨劃分在第4等級；第5階是昔日大物現已蛻變為球隊不可或缺要角的強打，26歲的阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）以及25歲的索托（Juan Soto）；第6階是先發投手塞爾（Chris Sale）、柯爾（Gerrit Cole）、諾拉（Aaron Nola）等人。

第7等級則是都拿過塞揚獎的德葛隆（Jacob deGrom）以及史奈爾（Blake Snell）；第8等級是兩位健康時期都能量產全壘打的洋基重砲賈吉（Aaron Judge）和史坦頓（Giancarlo Stanton）。

第9階是終結者，入選者包括簡森（Kenley Jansen）、金布瑞（Craig Kimbrel）以及哈德（Josh Hader）；第10階是新生代強打，紅襪德弗斯（Rafael Devers）、水手J.羅德里奎茲（Julio Rodríguez）以及台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）都榜上有名。

最後一類則是在大聯盟尚未初登場的球員，上榜的有山本由伸、金鶯狀元J.哈勒戴（Jackson Holliday）以及釀酒人大物喬里奧（Jackson Chourio）。

皮特耶羅表示，選出這三人不代表他們在今年就會開啟名人堂等級的生涯，只是想讓大家知道2024年聯盟會有這三位能力出色的球員迎來初登場，「重要的是，你永遠不知道會發生什麼事，在任何時刻、任何一場比賽，你都可能隨時在場上見證一位傳奇，即使當下的你並不知道。」

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