NBA》湖人戰績爛怎麼辦？美媒提超瘋狂想法：拿詹皇跟熱火交易

詹姆斯。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕湖人近期苦吞4連敗，知名體育作家、美媒《The Ringer》創辦人西蒙斯（Bill Simmons）竟提出超瘋狂的想法，建議湖人把當家球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）交易至他的老東家熱火。

西蒙斯在與NBA分析師貝克（Howard Beck）的Podcast節目裡提出模擬交易包裹，第一個包裹，湖人送出詹姆斯與射手文森（Gabe Vincent），向熱火換來羅利（Kyle Lowry）、射手羅賓森（Duncan Robinson）、約維奇（Nikola Jovic）與1枚首輪籤。

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第二個交易包裹，湖人同樣送出詹皇與文森，向熱火換來「英雄哥」赫爾羅（Tyler Herro）、羅利與1枚首輪籤。美媒《運動畫刊》進一步分析，假設要促使交易成行，湖人至少得拿到赫爾羅，甚至肯定會要求熱火送出新秀小賈奎茲（Jaime Jaquez Jr.）。

不過回歸現實面，除非詹姆斯自願要求被交易，否則湖人送走詹姆斯的可能性幾乎是零。因為此時此刻，詹皇就是洛杉磯的代言人，要他離開這支具有傳奇色彩的球隊相當艱難，且他的家人現也扎根洛城，大兒子布朗尼（Bronny James）目前也就讀南加州大學。

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