NFL》小馬關鍵「奶油手」葬送比賽！天才新秀率德州人前進季後賽

小馬四分衛明休（左）與德州人四分衛斯特勞德。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕攸關季後賽季級與否的NFL例行賽最終戰，休士頓德州人在客場挑戰印第安納波利斯小馬，靠著天才新秀四分衛斯特勞德（C.J. Stroud）26傳20中推進264碼，傳出2次達陣帶領，以及小馬決勝節犯下致命錯誤之下，德州人以23：19獲勝，自2019年後再度闖進季後賽。

此役開打前，雙方身處的美聯南區呈現拉鋸態勢，除了田納西泰坦早已無緣季後賽之外，德州人、傑克遜維爾美洲虎與小馬戰績皆為9勝7敗，3隊都還有機會晉級後賽，以及角逐分區冠軍的頭銜。

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開賽小馬以射門先馳得點，德州人首波攻勢，斯特勞德就與外接手柯林斯（Nico Collins）拿下75碼連線達陣，完成漂亮「one play touchdown」。次節史特勞德再度組織攻勢，在1碼線找到空擋的全衛（Fullback）貝克（Andrew Beck）達陣，小馬中場結束前補上射門，德州人14：6領先。

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小馬終於在第三節還以顏色，靠著當家明星跑衛泰勒（Jonathan Taylor）不斷衝鋒，殺出一條49碼康莊大道成功達陣，隨後資深四分衛明休（Gardner Minshew）也和近端鋒阿萊考克斯（Mo Alie-Cox）完成2分轉換，小馬14：14追平。

小馬一度有望將比分超前，不過一記57碼遠射未果，兩隊隨後各以一記射門戰成17：17平手。決勝節，斯特勞德又與柯林斯精采連線，並靠著跑衛辛格泰瑞（Devin Singletary）跑陣達陣，不過附加分射門踢飛，德州人23：17取得6分領先。

比賽剩下最後1分06秒，小馬進佔德州人15碼，面臨4th & 1之際，明休傳球找上空檔的古德森（Tyler Goodson），他卻在這時「奶油手」無法將球接住，小馬4檔進攻失敗。德州人拿回球權後用跑陣拖延時間，並技術性在己方達陣區出界形成安全分（Saftey），最後1秒再短開球讓小馬毫無時間反攻，最終德州人在客場收下寶貴一勝，淘汰小馬前進季後賽。

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斯特勞德先前因腦震盪缺席2場比賽，直到上一戰對上泰坦才回歸。本季他傳球累積4108碼，成為NFL史上第5位在新人賽季就能傳出4000碼的四分衛。來自俄亥俄大學的他在今年選秀以榜眼之姿被德州人選中，一舉率領前一年僅拿下3勝的德州人，睽違4年後再度闖進季後賽。

德州人拿下10勝7敗，目前美聯南區方面，美洲虎將於明天對上泰坦，若美洲虎輸球，則將遭到淘汰，德州人則會在分區封王，成為美聯第4種子；若美洲虎贏球，水牛城比爾明敗給邁阿密海豚，美洲虎將於分區封王，成為第4種子，德州人將成為第6種子；若美洲虎與比爾都贏球，德州人將成為第7種子。

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