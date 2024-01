NFL》小馬關鍵「奶油手」葬送比賽！天才新秀率德州人前進季後賽

小馬四分衛明休(左)與德州人四分衛斯特勞德。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕攸關季後賽季級與否的NFL例行賽最終戰,休士頓德州人在客場挑戰印第安納波利斯小馬,靠著天才新秀四分衛斯特勞德(C.J. Stroud)26傳20中推進264碼,傳出2次達陣帶領,以及小馬決勝節犯下致命錯誤之下,德州人以23:19獲勝,自2019年後再度闖進季後賽。

此役開打前,雙方身處的美聯南區呈現拉鋸態勢,除了田納西泰坦早已無緣季後賽之外,德州人、傑克遜維爾美洲虎與小馬戰績皆為9勝7敗,3隊都還有機會晉級後賽,以及角逐分區冠軍的頭銜。

開賽小馬以射門先馳得點,德州人首波攻勢,斯特勞德就與外接手柯林斯(Nico Collins)拿下75碼連線達陣,完成漂亮「one play touchdown」。次節史特勞德再度組織攻勢,在1碼線找到空擋的全衛(Fullback)貝克(Andrew Beck)達陣,小馬中場結束前補上射門,德州人14:6領先。

小馬終於在第三節還以顏色,靠著當家明星跑衛泰勒(Jonathan Taylor)不斷衝鋒,殺出一條49碼康莊大道成功達陣,隨後資深四分衛明休(Gardner Minshew)也和近端鋒阿萊考克斯(Mo Alie-Cox)完成2分轉換,小馬14:14追平。

