NBA》悲情！「字母哥」48分17籃板追平隊史1紀錄 公鹿仍輸球

亞德托昆波豪取48分球隊仍輸球。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕公鹿球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）今又遇到獨木難支的悲情局面，在作客火箭的比賽繳出48分，球隊仍以108：112敗下陣來。

火箭首節在土耳其中鋒森根（Alperen Sengun）獨得8分、板凳群不俗發揮之下，取得29：18雙位數領先，次節延續氣勢，半場打完20分領先。

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公鹿易籃後苦苦追分，在末節關鍵階段將比分縮小至個位數，不過火箭靠著穩健罰球、讓東道主反撲功虧一簣，最後仍以4分差飲恨。

亞德托昆波今25投16中拿下48分，另抓17籃板，連續7場有「雙十」演出，可惜隊友欲振乏力，里拉德（Damian Lillard）手感冷冰冰，全場16投5中、外線8投1中，最後繳出18分8助攻。

根據NBA官方指出，這是亞德托昆波生涯第18場至少45分的比賽，追平「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）保持的隊史紀錄。

火箭方面，全場7人得分上雙，除先發有21分11籃板的森根領銜外，板凳群也不遑多讓，有3人得分超過雙位數，其中以J.格林（Jeff Green）16分最佳。

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