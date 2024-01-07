田徑》楊俊瀚推個人品牌 LOGO設計和「飆風玫瑰」有關

楊俊瀚推出個人品牌，未來目標舉辦街頭田徑賽。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕「台灣最速男」楊俊瀚將推出個人品牌，今天公布品牌LOGO和設計理念，並宣布要舉辦以他的阿美族姓名命名的盃賽「FUTING CUP 60公尺速度挑戰賽」，未來目標策畫台灣史上第一場「街頭田徑賽」，致力推廣田徑。

剛過27歲生日的楊俊瀚今天宣布推出個人品牌，光是LOGO設計就策畫長達3年，他笑說：「來回修改討論很多次，設計師可能快被我搞瘋了。」他也提到，由於自己很喜歡看籃球，所以參考很多籃球員的個人品牌LOGO，其中最喜歡NBA球星「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）的玫瑰樣式LOGO，帶給他不少啟發。

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楊俊瀚個人品牌的LOGO以他的阿美族名字「FUTING」字首，而這個字在阿美族語裡有魚的意思，因此LOGO有魚的意象，圖像上的菱形則象徵著飲水思源，「我很喜歡這個帶有速度、同時保有我阿美族語名字的圖像設計」。

除了推出個人品牌，楊俊瀚將在今年舉辦FUTING CUP 60公尺挑戰賽，同時也會舉辦速度工坊，由自己的專業團隊協助跑者提升自己，希望讓民眾更了解專業選手的訓練。

不僅如此，楊俊瀚目標之後舉辦「街頭田徑賽」，把田徑賽搬到體育場外，在人流眾多的街頭開跑，「希望可以讓大家近距離觀賞到田徑賽，體驗速度的氛圍。」他透露，這想法已經問遍身邊的朋友、教練，期待能把比賽辦在台北街頭，包含信義區、中正紀念堂都是考慮的地點。

楊俊瀚推出個人品牌，未來目標舉辦街頭田徑賽。（記者粘藐云攝）

楊俊瀚推出個人品牌，未來目標舉辦街頭田徑賽。（記者粘藐云攝）

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