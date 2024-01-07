晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

田徑》楊俊瀚推個人品牌 LOGO設計和「飆風玫瑰」有關

2024/01/07 12:37

楊俊瀚推出個人品牌，未來目標舉辦街頭田徑賽。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕「台灣最速男」楊俊瀚將推出個人品牌，今天公布品牌LOGO和設計理念，並宣布要舉辦以他的阿美族姓名命名的盃賽「FUTING CUP 60公尺速度挑戰賽」，未來目標策畫台灣史上第一場「街頭田徑賽」，致力推廣田徑。

剛過27歲生日的楊俊瀚今天宣布推出個人品牌，光是LOGO設計就策畫長達3年，他笑說：「來回修改討論很多次，設計師可能快被我搞瘋了。」他也提到，由於自己很喜歡看籃球，所以參考很多籃球員的個人品牌LOGO，其中最喜歡NBA球星「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）的玫瑰樣式LOGO，帶給他不少啟發。

楊俊瀚個人品牌的LOGO以他的阿美族名字「FUTING」字首，而這個字在阿美族語裡有魚的意思，因此LOGO有魚的意象，圖像上的菱形則象徵著飲水思源，「我很喜歡這個帶有速度、同時保有我阿美族語名字的圖像設計」。

除了推出個人品牌，楊俊瀚將在今年舉辦FUTING CUP 60公尺挑戰賽，同時也會舉辦速度工坊，由自己的專業團隊協助跑者提升自己，希望讓民眾更了解專業選手的訓練。

不僅如此，楊俊瀚目標之後舉辦「街頭田徑賽」，把田徑賽搬到體育場外，在人流眾多的街頭開跑，「希望可以讓大家近距離觀賞到田徑賽，體驗速度的氛圍。」他透露，這想法已經問遍身邊的朋友、教練，期待能把比賽辦在台北街頭，包含信義區、中正紀念堂都是考慮的地點。

楊俊瀚推出個人品牌，未來目標舉辦街頭田徑賽。（記者粘藐云攝）

楊俊瀚推出個人品牌，未來目標舉辦街頭田徑賽。（記者粘藐云攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。