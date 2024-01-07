羽球》外媒統計去年一局未失奪冠選手！ 台灣一姊戴資穎風光上榜

戴資穎。（資料照，記者林正堃攝）

盧養宣／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕羽球數據推特「Statminton」列出去年在BWF世界巡迴賽中（超級300等級以上），一局未失奪冠的選手，台灣一姊戴資穎榜上有名。

在整個名單中共有16組人馬上榜，分別是男單丹麥球王安賽龍（Viktor Axelsen）、日本桃田賢斗；女單「F4」南韓安洗瑩、日本山口茜、中國陳雨菲、台灣戴資穎都榜上有名，另外還有印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung）。

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女雙有中國陳清晨／賈一凡、劉聖書／譚寧、日本志田千陽／松山奈未、泰國本雅帕（Benyapa Aimsaard）／努塔卡恩（Nuntakarn Aimsaard）、南韓金昭映／孔熙容；混雙則有中國鄭思維／黃雅瓊、馮彥哲／黃東萍、南韓徐承宰／蔡侑玎、馬來西亞陳堂傑／杜頤溈；男雙無人上榜。

戴資穎在去年超級300台北公開賽達成一局未失奪冠，一路擊敗同胞梁庭瑜、印度赫蔓特（Tanya Hemanth）、泰國革通（Supanida Katethong）、泰國崔基翁（Pornpicha Choeikeewong）、華裔美籍張蓓雯，快意封后完成衛冕，寫下二連霸壯舉。

Chen/Jia holds the record for the most BWF WT/World Championships titles without dropping a single game among 16 players/pairs who have achieved this feat. 6 players/pairs have also accomplished this remarkable feat while competing on their home turf. #MalaysiaOpen2024 #Badminton pic.twitter.com/WMgnw0wBwg — Statminton （@Statminton） January 5, 2024

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