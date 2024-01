羽球》外媒統計去年一局未失奪冠選手！ 台灣一姊戴資穎風光上榜

戴資穎。(資料照,記者林正堃攝)

〔體育中心/綜合報導〕羽球數據推特「Statminton」列出去年在BWF世界巡迴賽中(超級300等級以上),一局未失奪冠的選手,台灣一姊戴資穎榜上有名。

在整個名單中共有16組人馬上榜,分別是男單丹麥球王安賽龍(Viktor Axelsen)、日本桃田賢斗;女單「F4」南韓安洗瑩、日本山口茜、中國陳雨菲、台灣戴資穎都榜上有名,另外還有印尼東宗(Gregoria Mariska Tunjung)。

女雙有中國陳清晨/賈一凡、劉聖書/譚寧、日本志田千陽/松山奈未、泰國本雅帕(Benyapa Aimsaard)/努塔卡恩(Nuntakarn Aimsaard)、南韓金昭映/孔熙容;混雙則有中國鄭思維/黃雅瓊、馮彥哲/黃東萍、南韓徐承宰/蔡侑玎、馬來西亞陳堂傑/杜頤溈;男雙無人上榜。

戴資穎在去年超級300台北公開賽達成一局未失奪冠,一路擊敗同胞梁庭瑜、印度赫蔓特(Tanya Hemanth)、泰國革通(Supanida Katethong)、泰國崔基翁(Pornpicha Choeikeewong)、華裔美籍張蓓雯,快意封后完成衛冕,寫下二連霸壯舉。

Chen/Jia holds the record for the most BWF WT/World Championships titles without dropping a single game among 16 players/pairs who have achieved this feat. 6 players/pairs have also accomplished this remarkable feat while competing on their home turf. #MalaysiaOpen2024 #Badminton pic.twitter.com/WMgnw0wBwg