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MLB》白襪王牌至少3潛力新秀才換得到 官網撰文提洋基交易包裹

2024/01/07 14:46

席斯。（資料照）

盧養宣／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕白襪正在聽取王牌投手席斯（Dylan Cease）的報價，也讓他的交易傳聞持續延燒，大聯盟官網今也撰文提出潛在的交易包裹。根據大聯盟官網、《紐約郵報》資深記者薛曼（Joel Sherman）報導指出，白襪希望想換來席斯的球隊，必須至少送出3位「優質潛力新秀」。

官網認為，可以拿2018年的柯爾（Gerrit Cole）做參考。當年27歲的柯爾剛結束一個有些令人失望卻健康的賽季，且他尚有2年控制權，與現在的席斯情況類似。最終海盜將柯爾送往太空人，換來瑪斯古夫（Joe Musgrove）、費力茲（Michael Feliz）、莫蘭（Colin Moran）與馬丁（Jason Martin）等4位年輕球員。

先前有報導指出，洋基展現出對於席斯的興趣。對此官網也提出洋基可能的交易包裹，包含前大物內野手培拉薩（Oswald Peraza）、工具人卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）、農場第7號新秀捕手威爾斯（Austin Wells）與第8號新秀投手沃倫（Will Warren）。

官網表示，洋基沒搶到山本由伸，但席斯就有如平民版柯爾，兩人都是同一類型的投手，擁有幾乎相同的武器庫，包含強大的快速球、滑球、彈指曲球；投球風格也很相近，直球擺在好球帶上緣具有上竄效果，滑球與曲球壓在低角度非常犀利。兩人唯一的區別在於，柯爾擅長用速球奪三振，席斯則是用滑球。

不過官網也分析，白襪很可能會想說服洋基拿出「火星人」多明格茲（Jasson Domínguez）來換，洋基理所當然應該不會答應，即便如此，洋基在這筆交易當中仍能提供白襪一群強力年輕球員。但洋基也必須得審慎思考，席斯是否值得付出如此大的代價，甚至比索托（Juan Soto）交易案的代價還大。

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