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網球》蕾巴金娜強勢轟垮莎巴蓮卡 布里斯本笑擁新賽季首冠

2024/01/07 15:54

蕾巴金娜。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024布里斯本網賽女單決戰，重現去年澳洲公開賽爭后組合，只是結局大不同，哈薩克第2種子蕾巴金娜 （Elena Rybakina）強轟7記愛司、5度破發，6 ：0 、6：3橫掃白俄羅斯頭號種子莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka），新賽季首冠到手，也終結莎巴蓮卡在澳洲賽事的15連勝。

蕾巴金娜笑擁職業生涯第6冠，對戰莎巴蓮卡改寫為3勝5負，也討回去年澳網冠軍戰先盛後衰慘遭逆轉的顏面。雙姝近況甚佳，都1盤未失會師決賽，不過蕾巴金娜手感更加火燙，開賽勢如破竹連下8局，包括首盤送給去年澳網封后的莎巴蓮卡「甜甜圈」，次盤也逼得強敵因大腿問題申請醫療暫停，這位2022年溫布頓錦標賽冠軍歷經互破小亂流，再度拉開差距，僅花1小時13分鐘贏得最後勝利。

「儘管分數看起來懸殊，但和你比賽總是如此艱難。」俄國轉籍的蕾巴金娜，賽後向從小一路打到大的莎巴蓮卡致意：「我們總是良性競爭，我認為這很棒，用這種方式進步，希望能繼續下去。」

莎巴蓮卡去年開季連奪阿得雷德和澳網大滿貫冠軍，加上今年布里斯本挺進決戰，澳洲賽事15 連勝氣勢被蕾巴金娜軟斷，臨場意外失常的前球后自嘲： 「這是場有趣的比賽。感謝那3局，至少我們讓它看起來像是一場戰鬥。」

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