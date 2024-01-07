MLB》大谷翔平離開變回5人輪值 天使1年短約簽前守護者右投

前守護者右投普萊薩轉戰天使。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使今天正式宣布以1年100萬美元的合約簽下前守護者右投普萊薩（Zach Plesac），加強球隊先發投手的深度。

28歲的普萊薩生涯前5季都效力守護者，在2019年首度登上大聯盟，表現最佳的是2020年縮水賽季，出賽8場繳出4勝2敗、防禦率2.28，另有57次三振，隔年更繳出10勝，不過2022年吞下12敗，去年則是普萊薩最低潮的一年，在大聯盟先發5場、繳出防禦率7.59的成績後被下放，本季在3A出賽19場，5勝6敗防禦率6.08。

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天使今天宣布以1年100萬美元的合約簽下普萊薩，總管米納斯安（Perry Minasian）受訪時表示，就過去的表現來說，去年很顯然十分不理想，但他在2021年和2022年仍能吃一定的局數，他能夠在先發輪值也可以在牛棚幫助球隊。

「這是一個全新的機會和開始，」普萊薩認為這是證明自己的絕佳機會，生涯起初有好的開始，但之後就像坐雲霄飛車一樣有所起伏，希望能夠在天使繳出穩定的表現。

天使先發輪值競爭激烈，由於大谷翔平的離開，新賽季將從6人輪值改回5人輪值，普萊薩將與德梅斯（Reid Detmers）、山度瓦（Patrick Sandoval）、安德森（Tyler Anderson）、希爾賽（Chase Silseth）、坎寧（Griffin Canning）和蘇亞雷斯（Jose Suarez）等人競爭。不過天使仍有意持續補強先發輪值，日籍左投今永昇太、史卓曼（Marcus Stroman）和史奈爾（Blake Snell）都是人選。

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