晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

T1》阿巴西28分率特攻踢館 好不容易止敗的戰神無緣2連勝

2024/01/07 16:30

新北中信特攻阿巴西。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕衛冕軍中信特攻今在阿巴西砍全場最高28分帶領下，終場以105：91力退台北台新戰神，收下2連勝。

戰神前外籍主帥布萊恩突然請辭，原助教許皓程臨危受命扛起代理總教練一職，昨天率隊擊敗台鋼獵鷹，終止6連敗，今天迎戰特攻，要力拚本季首度在主場連勝。不過，戰神陣中洋將恩多、麥卡利麥卡利都受傷，僅由強森和皮朋兩名洋將撐大局。

特攻今天開局打出一波7：0攻勢，阿巴西還上演灌籃秀，該節一度擴大到雙位數領先。不過戰神第2節在林宜輝、黃聰翰火力串聯下，一路緊追，加上強森三分球扳平戰局，雙方一陣你來我往，半場打完戰成53：53平手。特攻阿巴西在上半場繳出全場最高16分，戰神洋將強森拿下12分最佳。

特攻在第3節用兩顆三分球帶起球隊攻勢，但戰神很快反擊，皮朋籃下突破得分造成對手犯規，一度拉鋸，但特攻該節尾聲打得強勢，再度擴大領先。決勝節林秉聖連拿4分，讓戰神重燃生機，只是關鍵時刻失誤偏多，特攻穩住領先局面，順利將勝利收下。

特攻此仗6人得分上雙，阿巴西繳出全場最高28分、7籃板，今天復出的艾德18分次之；戰神洋將強森攻下24分、7籃板，林秉聖16分次之。

新北中信特攻阿巴西飛身扣籃。（記者陳志曲攝）

新北中信特攻克力斯。（記者陳志曲攝）

新北中信特攻飛克（右）空中接球，將球放進籃框。（記者陳志曲攝）

新北中信特攻謝亞軒切入上籃。（記者陳志曲攝）

臺北戰神強森 （中）進攻籃框。（記者陳志曲攝）

臺北戰神丁聖儒 （右）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

臺北戰神黃聰翰 （右）三分出手。（記者陳志曲攝）

臺北戰神林秉聖（前）遭新北中信特攻魏嘉豪嚴加看管。（記者陳志曲攝）

臺北戰神林秉聖（中）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。