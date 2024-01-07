T1》阿巴西28分率特攻踢館 好不容易止敗的戰神無緣2連勝

新北中信特攻阿巴西。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕衛冕軍中信特攻今在阿巴西砍全場最高28分帶領下，終場以105：91力退台北台新戰神，收下2連勝。

戰神前外籍主帥布萊恩突然請辭，原助教許皓程臨危受命扛起代理總教練一職，昨天率隊擊敗台鋼獵鷹，終止6連敗，今天迎戰特攻，要力拚本季首度在主場連勝。不過，戰神陣中洋將恩多、麥卡利麥卡利都受傷，僅由強森和皮朋兩名洋將撐大局。

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特攻今天開局打出一波7：0攻勢，阿巴西還上演灌籃秀，該節一度擴大到雙位數領先。不過戰神第2節在林宜輝、黃聰翰火力串聯下，一路緊追，加上強森三分球扳平戰局，雙方一陣你來我往，半場打完戰成53：53平手。特攻阿巴西在上半場繳出全場最高16分，戰神洋將強森拿下12分最佳。

特攻在第3節用兩顆三分球帶起球隊攻勢，但戰神很快反擊，皮朋籃下突破得分造成對手犯規，一度拉鋸，但特攻該節尾聲打得強勢，再度擴大領先。決勝節林秉聖連拿4分，讓戰神重燃生機，只是關鍵時刻失誤偏多，特攻穩住領先局面，順利將勝利收下。

特攻此仗6人得分上雙，阿巴西繳出全場最高28分、7籃板，今天復出的艾德18分次之；戰神洋將強森攻下24分、7籃板，林秉聖16分次之。

新北中信特攻阿巴西飛身扣籃。（記者陳志曲攝）

新北中信特攻克力斯。（記者陳志曲攝）

新北中信特攻飛克（右）空中接球，將球放進籃框。（記者陳志曲攝）

新北中信特攻謝亞軒切入上籃。（記者陳志曲攝）

臺北戰神強森 （中）進攻籃框。（記者陳志曲攝）

臺北戰神丁聖儒 （右）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

臺北戰神黃聰翰 （右）三分出手。（記者陳志曲攝）

臺北戰神林秉聖（前）遭新北中信特攻魏嘉豪嚴加看管。（記者陳志曲攝）

臺北戰神林秉聖（中）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

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