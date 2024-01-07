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MLB》大谷翔平、索托都搶輸！ 藍鳥將加入170轟重砲爭奪戰

2024/01/07 17:38

索勒。（資料照）

〔記者李冠霖／台北報導〕去年敲出36轟的重砲手索勒（Jorge Soler）至今仍是自由之身，大聯盟官網記者費恩斯坦（Mark Feinsand）指出，藍鳥近期加入索勒爭奪戰當中，與水手、響尾蛇、紅襪、國民、馬林魚等隊一起競爭。

藍鳥加入索勒爭奪戰並不令人意外，先前藍鳥總管艾特金斯（Ross Atkins）就表示，藍鳥可能會再添加一支或者更多棒子，而且有可能會是外野手或者指定打擊。索勒近年來主要擔任的位置就是指定打擊，也有少許外野出賽經驗。

在爭奪大谷翔平與索托（Juan Soto）失利後，本季藍鳥簽下的野手大部分都偏向防守為主，兩位野手基爾梅爾（Kevin Kiermaier）與凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）都曾拿過金手套，但藍鳥並未就中心棒次的火力進行升級，同時他們預計還會失去查普曼（Matt Chapman）的輸出，因此索勒確實符合總管所說的條件，同時也能增加藍鳥的進攻面。

索勒在去年賽季共出賽137場，敲出36轟、75分打點，打擊率2成50，生涯首度入選明星賽，2019年索勒曾以單季48轟位居美聯全壘打王，在2021年他效力勇士隊時在季後賽表現優異，幫助勇士拿下世界大賽冠軍同時獲得世界大賽MVP，生涯累積170轟的索勒曾是小熊的潛力新秀，近幾年因防守缺陷與進攻不穩的特性讓他成為球界浪人。

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