PLG》高國豪26分、10籃板攻城獅狂飆6連勝 還斬斷夢想家10連勝

高國豪。（攻城獅提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕 面對PLG第4季戰績暫居龍頭的福爾摩沙夢想家，人氣控衛高國豪雙喜臨門，拚出26分、10籃板、6助攻的全能演出，加上「新竹曼巴」艾夫伯全場最高28分火力支援，週日率領新竹攻城獅赴彰化縣立體育館踢館，94：89延續近來6連勝氣勢，也終結強敵夢想家10連勝的聯盟紀錄。

攻城獅鋒衛開賽攻守流暢，首節31：23領先地主，上半場形成56：46，高國豪就貢獻19分。易籃再戰，洋將布依德帶動夢想家反撲，一度追至67：68，攻城獅洋將克拉、艾夫伯接連單打，第3節仍掌握77：69優勢。第4節夢想家持續追分，最後1分28秒布依德快攻得手，又咬成87：88，戰情吃緊時艾夫伯切入滅火，不讓對手超前。

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最後31.7秒，攻城獅蕭順議違反運動精神犯規，但夢想家洋將吉爾貝克2罰不進，布依德外線也失手，蕭順議將功贖過穩穩2罰俱中，不給東道主追平機會，攻城獅4連敗後喜迎6連勝，也毀掉夢想家挑戰聯盟最長連勝的美夢。

賽後高國豪開心表示，歷經開季連敗低潮，全隊更加團結也展現強烈企圖心，這場辛苦的勝利相當關鍵，證明攻城獅能夠擊敗戰績最好，而且追平聯盟連勝紀錄的強敵，他也感謝特地趕到客場助威的自家球迷，「我們會繼續努力，想辦法讓贏球的感覺延續下去。」

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