晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》高國豪26分、10籃板攻城獅狂飆6連勝 還斬斷夢想家10連勝

2024/01/07 17:43

高國豪。（攻城獅提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕 面對PLG第4季戰績暫居龍頭的福爾摩沙夢想家，人氣控衛高國豪雙喜臨門，拚出26分、10籃板、6助攻的全能演出，加上「新竹曼巴」艾夫伯全場最高28分火力支援，週日率領新竹攻城獅赴彰化縣立體育館踢館，94：89延續近來6連勝氣勢，也終結強敵夢想家10連勝的聯盟紀錄。

攻城獅鋒衛開賽攻守流暢，首節31：23領先地主，上半場形成56：46，高國豪就貢獻19分。易籃再戰，洋將布依德帶動夢想家反撲，一度追至67：68，攻城獅洋將克拉、艾夫伯接連單打，第3節仍掌握77：69優勢。第4節夢想家持續追分，最後1分28秒布依德快攻得手，又咬成87：88，戰情吃緊時艾夫伯切入滅火，不讓對手超前。

最後31.7秒，攻城獅蕭順議違反運動精神犯規，但夢想家洋將吉爾貝克2罰不進，布依德外線也失手，蕭順議將功贖過穩穩2罰俱中，不給東道主追平機會，攻城獅4連敗後喜迎6連勝，也毀掉夢想家挑戰聯盟最長連勝的美夢。

賽後高國豪開心表示，歷經開季連敗低潮，全隊更加團結也展現強烈企圖心，這場辛苦的勝利相當關鍵，證明攻城獅能夠擊敗戰績最好，而且追平聯盟連勝紀錄的強敵，他也感謝特地趕到客場助威的自家球迷，「我們會繼續努力，想辦法讓贏球的感覺延續下去。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。