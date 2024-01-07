NBA》怎麼看庫明加不滿上場時間？ 柯瑞分享看法

柯瑞。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕在勇士遭到金塊大逆轉吞敗後，陣中年輕小將庫明加（Jonathan Kuminga）公開稱自己對於目前的上場時間不穩定感到沮喪，對此柯瑞（Stephen Curry）在受訪時特別力挺這位小老弟。

在勇士擊敗活塞賽後，柯瑞（Stephen Curry）於受訪時談到了庫明加這次事件時表示:「我們在職業生涯中都會經歷挑戰與不斷的學習。就像我曾說過的，庫明加感到不安和沮喪並沒有錯。我有聽到教練對於這件事情的看法，他雖然有點半開玩笑但也很認真地談論他15年球員生涯的經歷，但對上場時間感到不安基本上是所有更衣室內都會出現的話題。」

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此外柯瑞也補充:「而對於這種不安其實能有非常多表達方式，但庫明加在發表意見的同時也保護了自己的球隊。所以我為他的做法感到自豪，我們在賽前也針對這件事情聊過，好好上場打球做好身為職業球員的本分就是他做出的回應。」

且除談論庫明加本身對上場時間感到沮喪的事件外，他甚至在受訪時也認為庫明加不應該在球隊敗給金塊的比賽第四節時完全無法上場。在這一連串風波過後，期待庫明加在這次獲得球隊一哥力挺及與柯爾（Steve Kerr）當面討論過關於自身定位的問題後能在接下來的球季獲得更穩定的上場時間。

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