MLB》不是今永昇太！ 大都會2年8.6億簽下前巨人先發左投

馬奈亞2年約加盟大都會。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會在今年補強未能擊敗國聯邪惡帝國道奇搶下山本由伸，但球團依舊朝投手面向進行提升，今天名記者海曼（Jon Heyman）便透露，他們以2年2800萬美元（約新台幣8.6億）合約簽下前巨人左投馬奈亞（Sean Manaea）。

馬奈亞是2013年皇家選下的首輪第34順位投手，在2015年就被交易到運動家後2016年登上大聯盟。2021年馬奈亞投出生涯年，單季32場先發拿下11勝10敗防禦率3.91，隔年2022年被運動家交易至教士隊，2022年12月馬奈亞與巨人隊簽下一張2年2500萬美元合約，合約首年附有逃脫條款，去年馬奈亞先發後援兩頭跑，37場登板拿下7勝6敗，防禦率4.44，他也選擇跳脫合約成為自由球員。

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海曼指出，大都會與馬奈亞簽下的合約是一張2年2800萬美元合約，且跟他在2022年與巨人簽下的合約相同，在首年球季結束後有跳脫條款，代表馬奈亞若在今年球季表現出色，將能再次選擇跳脫並尋求更大的合約。

《MLBTR》指出，儘管今年馬奈亞的防禦率為4.44，但他在賽季中開始增加橫掃球（Sweeper）使成績有所改變。馬奈亞去年前11場出賽防禦率高達6.61，三振率28.9%，保送率12.5%，滾地球率32.6%，32.2局就被敲出8發全壘打，但後續他的26場出賽，防禦率僅3.60，三振率下滑到24.2%，但保送率僅6.6%，滾地球率更上升到44%，85局只被打6支全壘打，而且巨人讓馬奈亞在最後4場比賽都擔任先發，4場先發馬奈亞平均能夠投6局，防禦率僅2.25。

儘管樣本雖小，但馬奈亞能夠在自己的武器庫增加新球種確實給了他的成績不是僥倖的理由，此外他在上個月也被訓練機構Driveline貼出正在練習指叉球的影片，顯示這位即將滿32歲的左投，依舊想要再進化的企圖心。

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