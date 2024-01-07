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中職》統一獅留不住鄭鎧文、江國謙？ 領隊蘇泰安做出回應

2024/01/07 18:11

江國謙、鄭鎧文。（資料照合成圖）

〔記者倪婉君／台北報導〕統一獅明天要在亞太棒球村成棒副球場開訓，但近期傳出獅隊原本要簽回60人名單之外的鄭鎧文、江國謙卻遭到兩人婉拒的消息，領隊蘇泰安今天受訪證實有向兩人表達簽回的意願，「試著把他們留下來，但他們也有去接觸其他球隊的權利，就看最後的結果，目前還在談。」

獅隊明天早上9點要展開第一階段訓練，由於是第一次在亞太棒球村安排春訓，球團也會在訓練前進行拜拜儀式，祈求一切平安。除了首席教練高志綱在美進修，以總教練林岳平為首的本土教練團都會出席，全部球員也會到場，包括從台鋼雄鷹交易過來的郭俊麟，只是據了解，鄭鎧文和江國謙都不會出席，因為兩人都已婉拒再回獅隊。

獅隊在去年季後將13名球員放在60人保留名單，但當中高國慶今年轉任二軍首席教練，李丞齡、蔡鉦宇和江亮緯則已先後申請任意引退，謝修詮則已到台鋼雄鷹擔任日文翻譯。獅隊原本預計簽回的4至5人中，鄭鎧文、江國謙和江亮緯都在名單中，但除了江亮緯已向球團表達因家庭因素決定離隊，鄭鎧文和江國謙則都有機會獲得其他球隊延攬。

蘇泰安指出，目前跟這些有意簽回的球員都持續在談，「如果他們（指鄭鎧文和江國謙）己經跟其他球隊接觸，或是談成了，他們也會通知，這就是60人名單之外的精神。」獅隊也會和其他球隊60人名單外的球員接觸，再針對隊型不足之處進行補強，蘇泰安指出有鎖定1至2人。

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