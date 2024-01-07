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金門馬拉松全馬、半馬登場 2500名跑者逆風挑戰全台最長跨海大橋

2024/01/07 19:08

第17屆金門馬拉進入競賽組全馬、半馬賽事，有「海中蛟龍」之稱的陸軍兩棲偵察營弟兄，在陸上也扮演一支引領馬拉松隊伍前進的重要角色。（記者吳正庭攝）

〔記者吳正庭／金門報導〕第17屆金門馬拉松今天進入競賽組全馬、半馬賽事，2500多名跑者跨越5.4公里、全台最長的跨海大橋「金門大橋」，在高粱穗心下飽覽金廈海域風光；「海中蛟龍」陸軍兩棲偵察營弟兄，身著紅短褲在半馬賽程中領軍前進，格外醒目。賽事結果，全馬男子、女子組冠軍均由肯亞選手包辦。

金門馬拉松進入第2天賽事，有來自22個國家，約2500餘名跑者與會，其中包含15名來自肯亞的選手。與賽事首日最大的不同點，全馬、半馬跑者必須跨越長5.4公里的金門大橋，各有不同路程，再循大橋返回出發點所在的行政院金馬聯合服務中心前廣場。

第17屆金門馬拉松競賽組全馬、半馬賽事登場，由金門縣副縣長李文良（右六）、金防部指揮官李定中（左四）中將等人主持開跑儀式，行政院政務委員張景森（左五）也穿著長跑專用夾腳拖下場挑戰全馬。（記者吳正庭攝）

身兼金馬聯合服務中心主任的行政院政務委員張景森也跨海參加，他說，本來想要和去年一樣報名半馬，未料報名時弄錯，報成全馬42.195公里，但還是決定跑完；他幽默表示，請各位選手手下留情，因為他年紀比較大，已經63歲，「如果超過我的話不要發出噪音，安靜的跑過去就好」、「若是再看到我，可以喊1句『阿北、加油』」，簡短發言，逗得全場一陣莞爾。

鳴槍起跑前，陸軍兩棲偵察營弟兄打了赤膊，全身僅著紅短褲，1場虎虎生風的「戰舞」，把現場空氣烘得暖呼呼的。

縣府除安排啦啦隊為跑者加油，也邀請金防部支援，除了兩棲蛙人入列競跑，並在金門大橋擺設坦克車等軍備陳展，展現金門的戰地風情。

半馬跑者說，每當聽到紅短褲蛙兵有節奏的步伐、雄壯威武的答數聲，立刻精神百倍，海龍弟兄是最棒的「配速雄兵」。

金門馬拉松全馬組鳴槍起跑的一刻。（記者吳正庭攝）

縣府表示，金門馬拉松是少數能提供7小時交通管制的馬拉松賽，最適合「初馬」者，此次封橋路跑，為鼓勵首次挑戰馬拉松的跑友，完賽後送初馬獎座，金門酒廠實業股份有限公司也加送初馬紀念酒。

金門大橋全長5.4公里，橋上5座橋塔形狀，是以象徵金門高粱穗心的意象打造而成；參加全馬的787人、半馬1764人，都會經過高粱穗心下方，同時眺望金門、廈門沿岸風光。

金門馬拉松半馬組鳴槍起跑。（記者吳正庭攝）

中央氣象署預報金門海上的平均陣風5至7級，讓登上金門大橋跑者吃了不少苦頭，尤其由烈嶼鄉端返程時感受特別強烈。賽事成績出爐，男子組前3名由肯亞跑者包辦，依序是Stephen Mungathia 2小時19分49秒、Joseph Mwangi 2小時20分02秒、George Mbugua Ngure 2小時25分53秒；全馬女子組前3名依序是肯亞Careen Mwetich Chepto 2小時55分00秒、日本中島知美2小時55分37秒、台灣楊喬筑3小時08分49秒。

半馬男子組前3名依序是日本跑者河原井司1小時13分45秒、台灣周賢峰1小時14分57秒、古建宏1小時15分16秒；半馬女子組前3名依序是香港湯樂榆1小時22分35秒、台灣張芷瑄1小時22分39秒、台灣董家琪1小時26分49秒。

縣府沿著賽道安排村民以跑旱船、花蛤精等民俗技藝，加上敲鑼打鼓等方式組成「啦啦隊」，為跑者加油。（記者吳正庭攝）

縣府邀請金防部支援，在金門大橋上橋處擺設坦克車等軍備陳展，展現金門的戰地風情，吸引不少跑者駐足留影。（記者吳正庭攝）

金門馬拉松全馬男子組前第一名Stephen Mungathia（右三）剛開始還與其他兩位選手並駕齊驅 。（記者吳正庭攝）

金門大橋長五點四公里，才通車一年，對於不少參賽者是一項全新體驗。（記者吳正庭攝）

金門馬拉松競賽組全馬、半馬登場，跑者迎著晨曦在高粱穗心下開心前進。（記者吳正庭攝）

金門馬拉松競賽組全馬、半馬登場，跑者迎著晨曦在高粱穗心下開心前進，並不時為自己和隊友加油。（記者吳正庭攝）

金門馬拉松競賽組全馬、半馬登場，跑者迎著晨曦在高粱穗心下開心前進。（記者吳正庭攝）

跑友反映，主辦單位今年在金門大橋賽道動線規畫不錯，但也建議可以再研議放寬。（記者吳正庭攝）

跑者登上金門大橋，可以右看廈門、左看金門沿岸風光。（記者吳正庭攝）

金門馬拉松也有不少外籍朋友報名體驗挑戰金門大橋。（記者吳正庭攝）

穿著國旗裝登上金門大橋。（記者吳正庭攝）

「台灣超馬三太子」逆風而行挑戰金門大橋賽道。（記者吳正庭攝）

昇恒昌免稅商店在金門馬拉松設立選手加油站，備有香蕉、飲料為跑者加油。（記者吳正庭攝）

一對跑者不僅手牽手過終點，也以深情一吻展現「愛在金門」。（記者吳正庭攝）

金門馬拉松全馬男子組冠軍Stephen Mungathia跑回終點。（記者吳正庭攝）

金門馬拉松全馬女子組由Careen Mwetich Chepto封后。（記者吳正庭攝）

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