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棒球》大谷經典賽再見三振神鱒 日本隊捕手做好「最壞」打算

2024/01/08 06:51

日本擊敗美國，相隔14年拿下經典賽冠軍。（資料照，歐新社）

盧養宣／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本二刀流球星大谷翔平在去年3月的經典賽冠軍戰，與美國隊長楚奧特（Mike Trout）在最後打席上演夢幻對決，投出再見三振，幫助日本隊摘下第三座經典賽冠軍，奪回相隔14年的榮耀。當時蹲捕的日本隊捕手中村悠平回顧當時情況表示，他已經做好觸身球的準備了。

第五屆世界棒球經典賽冠軍戰，大谷翔平和楚奧特在9局上半2人出局後上演夢幻對決，大谷最後用一顆87.2英哩、位移高達17英吋（約43公分）的橫掃滑球，讓天使隊友楚奧特揮棒落空吞下再見三振，宛如漫畫的熱血情節真實上演。大谷成功關門後興奮大吼，還丟出手套和隊友一起慶祝，成為經典的一幕。

中村悠平回憶起當時9局下半的局面，大谷一開始先保送了麥克尼爾（Jeff McNeil），但他之後馬上讓貝茲擊出二壘滾地球形成雙殺，楚奧特在2人出局時上場，當時日本以3：2一分領先美國，中村悠平坦言，當時並沒有太多的把握可以壓制楚奧特，一想到他是下一名打者就感到非常驚訝，因為自己非常崇拜他。

當時對決的球數來到2好3壞，在大谷投出最後一顆球，他心想有可能會出現觸身球，並也做好準備，所幸那顆橫掃滑球往外角飛去，讓楚奧特揮棒落空，中村開心到衝上投手丘擁抱大谷慶祝勝利。

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