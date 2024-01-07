MLB》明星游擊安德森的下一站？美媒分析3隊延攬原因

安德森。（資料照，今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟自由市場話題不斷，根據官網記者費恩斯坦（Mark Feinsand）指出，巨人、天使和馬林魚三隊與白襪明星游擊手安德森（Tim Anderson）的名字有所連結。

現年30歲的安德森以出色的擊球能力著稱，2020年曾拿過銀棒獎外，也在2021與2022年入選明星賽，不過今年成績因傷下滑，打擊三圍.245/.286/.296，白襪也在休賽季宣布不執行安德森的球隊選擇權，讓安德森回到自由市場尋找下家。

請繼續往下閱讀...

美媒《ClutchPoints》作家豪斯（Alex House）撰文分析安德森對於這3支球隊會產生何種化學反應，首先是擁有大聯盟百大新秀第26名的游擊手盧錫亞諾（Marco Luciano）的巨人，豪斯表示，即便有頂級新秀需要培養，但安德森的加入可以做為保險，並且他的經驗對於球隊即將竄起的新秀來說會有所幫助。

陷入季後賽荒的天使，在近幾年面臨諸多問題，甚至放走了當紅球星大谷翔平，雖然根據報導天使與安德森的名字有所連結，但豪斯認為，現在的天使仍無法與爭冠畫上等號，因此選擇天使作為下家的可能性較小。

不過豪斯表示，馬林魚對於安德森來說，或許是再適合不過的球隊，若順利招攬安德森，在游擊手的火力方面會是明顯的升級，也能和二壘銀棒獎得主阿拉耶茲（Luis Arraez）幫助球隊的進攻串聯又更上層樓。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法