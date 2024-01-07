高球》最後一輪驚奇逆轉！錢珮芸日立冷氣慈善盃封后

錢珮芸。（日立冷氣慈善盃提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕前一輪打完還落後2桿的旅美女將錢珮芸，今天在日立冷氣慈善盃最後一回合上演逆轉秀，她在第5洞獵下老鷹，並在第13洞趁對手陷入亂流時上演逆轉秀，最終揮出67桿，並以總桿207桿封后，這是她第2度在日立盃封后也是個人台巡賽生涯第9冠。

昨日第18洞意外射鷹成功氣勢大漲的錢珮芸，今天她在第5洞再度獵下老鷹，為之後的勝果奠定基礎。針對全程突出表現，她表示：「信誼球場的草紋真的很重，一開始幾洞我還抓不下鳥，第5洞開球後落進球道右側長草，然後我意識到第二桿114碼的路線還蠻直的，上果嶺後肯定不太會停，所以我選擇拿50度挖起桿用力打，結果就打進了，此時我開始覺得自己是有希望的。」

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錢珮芸認為，劉嬿無論是鐵桿或推桿都具備相當紮實的實力，而自己在之後的幾洞攻果嶺都無法靠近旗竿，留下的抓鳥推桿機會都滿遠，因此比賽中段遲遲無法拉近與劉嬿之間的桿數差距。

錢珮芸直到對手在第13洞崩盤後才幸運逆轉，然而在對手緊追的情況下也產生不小的壓力，她也認為自己真的蒙幸運之神眷顧，最終一路順利獨走領先直到比賽結束：「在劉嬿第13洞雙柏忌、自己在第14洞又補進小鳥後，我就覺得自己可以幸運拿下冠軍，結果比賽就是什麼情況都有可能發生。」

儘管因為意外與勝利擦身而過，劉嬿仍對於3天下來的整體表現還算滿意，「不只關鍵的那一洞，今天許多洞推桿真的都滿可惜的。」她認為，雖然未能為職業生涯再添一勝，但仍為自己去年到今年的個人成長幅度，透過這場比賽的高競爭力獲得實現感到開心。

劉嬿。（日立冷氣慈善盃提供）

前兩回合皆以平標準桿結束的侯羽桑，也因今天的發揮而讓排名大舉推進，最終獲得並列第3，她說：「賽前其實有一點小感冒，但之後身體逐日好轉，決賽日表現也就跟著理想很多。」

侯羽桑認為，經過前兩天對這座球場的適應，加上今天狀況良好，所以在打順的情況下自然能推進更多推桿，抓鳥數也跟著增加。

今日繳出68桿的洪玉霖有效將推桿數壓到28推，以及極佳的標準桿上果嶺率，藉著絕佳的狀態以及對自家主場的熟悉，最終搶下並列第3；她一改昨日長桿與推桿狀態低迷的態勢，慢慢找回上個月台灣大哥大女子公開賽在台豐球場的擊球感覺，「儘管少數幾個小鳥推桿沒有推進，但今天沒有給自己太大壓力，所以反而打出自己在日立冷氣慈善盃目前為止最好的成績。」

錢珮芸逆轉奪冠，賽後開心慶祝。（日立冷氣慈善盃提供）

錢珮芸。（日立冷氣慈善盃提供）

錢珮芸。（日立冷氣慈善盃提供）

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