舉重》女神世界紀錄被中國小將追平 郭婞淳奧運衛冕面臨強力挑戰

羅詩芳。（資料照，路透）

盧養宣／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台灣「舉重女神」郭婞淳在今年巴黎奧運舉重59公斤級最強對手自然是中國22歲女將羅詩芳，她在去年12月卡達大獎賽追平了郭婞淳所保持的總和247公斤世界紀錄，成為巴黎奧運奪金的最大熱門。

郭婞淳去年12月沒有參加卡達大獎賽，女子舉重59公斤級再度上演杭州亞運的中韓大對決，中國女將羅詩芳以抓舉108公斤、挺舉139公斤、總和247公斤，力壓杭州亞運金牌得主、北韓選手金日景的抓舉107公斤、挺舉136公斤、總和243公斤，羅詩芳囊括3金，同時總和247公斤追平了郭婞淳所保持的世界紀錄。

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羅詩芳賽後受訪表示，下一次比賽將向打破世界紀錄的目標去奮鬥，「我相信接下來會越來越好，力拚在泰國世界盃打破紀錄。」

郭婞淳曾在女子舉重59公斤級保有抓舉110公斤、挺舉140公斤和總和247公斤三大世界紀錄，抓舉紀錄在去年杭州亞運被金日景以111公斤打破，由於金日景無法參加巴黎奧運，中國22歲女將羅詩芳將會是郭婞淳力拚衛冕的最大勁敵。

談到巴黎奧運，郭婞淳日前曾表示，「傷勢一直都會跟我共存，無法確認何時能好。只能和教練跟醫生溝通調整，看要做哪些治療，一步一步走下去，盡量把最好狀態留在巴黎。」

郭婞淳。（資料照，法新社）

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