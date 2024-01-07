晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

T1》胡瓏貿轟34分再寫例行賽得分新高！海神賞獵鷹4連敗

2024/01/07 21:41

胡瓏貿。（T1聯盟提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕高雄全家海神今面對台南台鋼獵鷹，團隊籃板、三分球命中率皆優於對手，胡瓏貿轟34分、10籃板，也是繼12月9日對雲豹一役33分後，本季2度改寫例行賽生涯新高，庫薩斯同樣有29分、10籃板，終場120：111笑納本季第7勝。

胡瓏貿在12月9日對台啤雲豹一戰曾攻下33分，今日他第4節倒數1分41秒兩罰俱中，以34分單季二度刷新例行賽得分新高（季後賽最佳是2022年6月3日與太陽總冠軍賽第2戰的38分），34分包含3記三分球、罰球9投7中。

屢屢締造個人新猷，胡瓏貿說：「做到教練要求的體系戰術，自己也把握住機會。但今天自己發生6次失誤，是需要改進之處。」

總教練喬伊斯表示，胡瓏貿即便在內線高度備受挑戰，「但他抓下10個籃板，我深深引以為傲，我也十分信任他。」

德古拉。（T1聯盟提供）

今日庫薩斯、林任鴻犯滿畢業，瓊斯、邱子軒也身揹五犯，胡瓏貿指出，今日兩邊的確哨音多，如何調整自己節奏，專注當下更顯重要，「專注在每一次攻守，不讓自己被干擾，找機會跟裁判溝通，試著去了解吹判尺度與角度。」

延續昨日手感，邱子軒今日板凳出發，不僅扛起防守金恩重任，進攻也有斬獲，全場13分，4籃板、2助攻，獲得喬伊斯肯定，「他是今天的戰士，從昨天防守克羅馬到今天限制金恩，攻守都有好表現。」

瓊斯近4場在艾倫手部傷勢缺陣情況下扛起替補中鋒，今攻守俱佳，繳加盟海神得分次高15分，他說，「場上試著打出團隊系統，找到隊友。我很熱愛籃球，享受比賽，面帶笑容也幫助我卸下壓力。」

獵鷹方面，金恩砍下34分、8助攻，新洋將米可19分次之。

德古拉。（T1聯盟提供）

米可。（T1聯盟提供）

邱子軒。（高雄海神提供）

金恩。（T1聯盟提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。