T1》胡瓏貿轟34分再寫例行賽得分新高！海神賞獵鷹4連敗

胡瓏貿。（T1聯盟提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕高雄全家海神今面對台南台鋼獵鷹，團隊籃板、三分球命中率皆優於對手，胡瓏貿轟34分、10籃板，也是繼12月9日對雲豹一役33分後，本季2度改寫例行賽生涯新高，庫薩斯同樣有29分、10籃板，終場120：111笑納本季第7勝。

胡瓏貿在12月9日對台啤雲豹一戰曾攻下33分，今日他第4節倒數1分41秒兩罰俱中，以34分單季二度刷新例行賽得分新高（季後賽最佳是2022年6月3日與太陽總冠軍賽第2戰的38分），34分包含3記三分球、罰球9投7中。

請繼續往下閱讀...

屢屢締造個人新猷，胡瓏貿說：「做到教練要求的體系戰術，自己也把握住機會。但今天自己發生6次失誤，是需要改進之處。」

總教練喬伊斯表示，胡瓏貿即便在內線高度備受挑戰，「但他抓下10個籃板，我深深引以為傲，我也十分信任他。」

德古拉。（T1聯盟提供）

今日庫薩斯、林任鴻犯滿畢業，瓊斯、邱子軒也身揹五犯，胡瓏貿指出，今日兩邊的確哨音多，如何調整自己節奏，專注當下更顯重要，「專注在每一次攻守，不讓自己被干擾，找機會跟裁判溝通，試著去了解吹判尺度與角度。」

延續昨日手感，邱子軒今日板凳出發，不僅扛起防守金恩重任，進攻也有斬獲，全場13分，4籃板、2助攻，獲得喬伊斯肯定，「他是今天的戰士，從昨天防守克羅馬到今天限制金恩，攻守都有好表現。」

瓊斯近4場在艾倫手部傷勢缺陣情況下扛起替補中鋒，今攻守俱佳，繳加盟海神得分次高15分，他說，「場上試著打出團隊系統，找到隊友。我很熱愛籃球，享受比賽，面帶笑容也幫助我卸下壓力。」

獵鷹方面，金恩砍下34分、8助攻，新洋將米可19分次之。

德古拉。（T1聯盟提供）

米可。（T1聯盟提供）

邱子軒。（高雄海神提供）

金恩。（T1聯盟提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法