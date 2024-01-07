網球》薑是老的辣！迪米特洛夫擊敗丹麥新星結束6年冠軍荒

迪米特洛夫贏得布里斯本網賽男單冠軍，終於結束長達6年的冠軍荒。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕薑是老的辣！32歲的迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）後勁十足，7：6（7：5）、6：4擊敗年僅20歲的丹麥超級新星魯內（Holger Rune）， 保加利亞老將贏得布里斯本網賽男單冠軍，終於結束長達6年的冠軍荒。

單手反拍的迪米特洛夫，雖然比起魯內年長12歲，旺盛體能和臨場鬥志完全不輸給強勢後浪，開賽一路相互保發拉鋸，搶7時3 ：0拉開先馳得盤；次盤關鍵第7局他一舉破發，力保領先不失，歷經2小時19分鐘激戰直落2出線，總算贏得自2017年ATP年終賽以來首座冠軍，也對接下來澳洲公開賽充滿信心。

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「我已經有段時間沒有舉起這個獎盃了，感覺有點激動。」迪米特洛夫領獎時感性表示，多年前就愛上南半球布里斯本，迄今難以忘懷，這也是他職業生涯第9度巡迴賽掄元，「我非常感激一切，尤其能夠再次舉起獎盃。」

唯一可惜的是，原本隨行的迪米特洛夫雙親，因故不得不提前離開決賽現場，趕搭飛機回家。「我在比賽前向他們告別，並且檢查幾次時鐘，看看我能否提前完成比賽，遺憾的是，這並不那麼容易。」他也透露，過去兩、三週有家人陪伴旅行參賽，感謝真的非常棒，「他們必須回去工作，回到自己的生活。我們看待彼此的方式有很好平衡，並努力在這一年中盡量實現這目標。」

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