羽球》戴資穎霸氣「4連擊」打爆對手 入選BWF年度十大殺球

戴資穎。(資料照,Badminton Photo提供)

盧養宣/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕世界羽聯(BWF)近日回顧2023年賽季年度美技,日前選出年度最佳十大反拍,昨日再度選出年度最佳十大殺球,台灣「戴博士」戴資穎再度入選。

BWF昨日選出年度最佳十大殺球,戴資穎排在第6位。戴資穎入選的是全英賽16強戰的霸氣「4連殺」,當時在第2局以6:4領先時,面對泰國好手布莎南(Busanan Ongbamrungphan)大秀4種必殺技,包括平殺、點殺、網前撲球和重殺,華麗手法讓對方措手不及,小戴終場以21:19、21:12贏球,收下對戰13連勝及8強門票。戴資穎去年全英賽闖進4強,最終以21:17、19:21、22:24不敵南韓球后安洗瑩,無緣個人第4座全英賽金盃。

BWF近日回顧去年巡迴賽場上眾家好手的精彩表現,日前曾選出年度十大反拍,戴資穎名列第5,入選的是年終總決賽女單冠軍戰對戰瑪琳時的超神貼網勾對角反拍。

Check out the top smashes of pic.twitter.com/nJ6VbOeH9p