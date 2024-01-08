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羽球》戴資穎霸氣「4連擊」打爆對手 入選BWF年度十大殺球

2024/01/08 06:51

戴資穎。（資料照，Badminton Photo提供）

盧養宣／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕世界羽聯（BWF）近日回顧2023年賽季年度美技，日前選出年度最佳十大反拍，昨日再度選出年度最佳十大殺球，台灣「戴博士」戴資穎再度入選。

BWF昨日選出年度最佳十大殺球，戴資穎排在第6位。戴資穎入選的是全英賽16強戰的霸氣「4連殺」，當時在第2局以6：4領先時，面對泰國好手布莎南（Busanan Ongbamrungphan）大秀4種必殺技，包括平殺、點殺、網前撲球和重殺，華麗手法讓對方措手不及，小戴終場以21：19、21：12贏球，收下對戰13連勝及8強門票。戴資穎去年全英賽闖進4強，最終以21：17、19：21、22：24不敵南韓球后安洗瑩，無緣個人第4座全英賽金盃。

BWF近日回顧去年巡迴賽場上眾家好手的精彩表現，日前曾選出年度十大反拍，戴資穎名列第5，入選的是年終總決賽女單冠軍戰對戰瑪琳時的超神貼網勾對角反拍。

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