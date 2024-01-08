網球》茲維列夫助德國驚天大逆轉 扳倒波蘭首獲聯合盃冠軍

德國奪下聯合盃冠軍。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕茲維列夫（Alexander Zverev）男單、混雙連搶關鍵2勝，力助德國隊驚天大逆轉，點數2 ：1扳倒波蘭隊，首度贏得聯合盃冠軍。

這項澳洲進行的男女混合團體賽，第二屆的決賽就在雪梨進行。一路跌跌撞撞晉級的德國隊，首單女單踢到鐵板，左手持拍的前球后柯珀（Angelique Kerber）產後復出，3：6、0：6不敵波蘭現任球后史薇泰克（Iga Swiatek），也讓後輩強敵締造跨季女單16連勝。所幸茲維列夫男單力挽狂瀾，搶救兩個賽末點，終以6 ：7（3：7）、7：6（8：6）、6：4險勝胡卡奇（Hubert Hurkacz），硬是扳回一城。戰線拖進決勝混雙，茲維列夫再接再厲，攜手西格蒙德（Laura Siegemund）歷經搶十激戰，總算以6：4、5：7、10：4險退胡卡奇／史薇泰克，日耳曼軍團後來居上贏得最後勝利。

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賽後頒獎，茲維列夫感謝隊友們力挺，「很榮幸與大家並肩作戰，共同分享這座獎盃。」也不忘向可敬對手波蘭致意，特別是本屆女單未嘗敗績的球后小史，「你們表現如此出色，只差一點就能奪冠。我知道令人遺憾，但你們所有人都將迎來精彩的季，尤其是史薇泰克，恭喜妳獲得MVP。」

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