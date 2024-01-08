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網球》暖心！納達爾因傷退澳網 「壞小子」基里歐斯發文聲援

2024/01/08 06:59

基里歐斯（左）、納達爾。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕英雄就怕傷來磨！納達爾（Rafael Nadal）睽違一年才復出，不料布里斯本網賽男單8強止步後，37歲西班牙 「蠻牛」坦言再度受到傷勢困擾，已退出元月14日開打的澳洲公開賽，對此澳洲「壞小子」基里歐斯（Nick Kyrgios）感同身受，已透過網路社群媒體隔空送暖，主動釋出善意化解昔日場上恩怨情仇。

網壇「三巨頭」之一的納達爾，最近球運多舛，去年澳網受傷進行髖關節手術，長期休養才回歸賽場，新賽季在ATP 250等級的布里斯本3盤惜敗給澳洲地主湯普森（Jordan Thompson），經檢查發現左腿出現新傷，儘管只是肌肉輕微撕裂並不嚴重，但大滿貫22冠老將為了休息找回狀態，以利專注投入最拿手的法國公開賽紅土賽季，只能被迫放棄澳網，對此基里歐斯在X（原名推特）第一時間發文表態： 「拉法，夥計，我同情你。快點好起來。這也是我的恐懼，回來太快了！」

28歲的基里歐斯天賦過人，同樣飽受傷病所苦，好不容易2022年復出拚出生涯代表作，先與同胞科基納基斯（Thanasi Kokkinakis）贏得澳網男雙冠軍，溫布頓錦標賽又勇闖男單決戰，最終惜敗給塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic），但他去年又因膝蓋和手腕傷勢幾乎報銷整季，甚至也退出今年自家澳網，先前喬帥聯合盃右腕受傷，他同樣發文聲援。

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