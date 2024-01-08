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網球》盧布列夫開季香港勇奪冠軍 澳網大滿貫增添信心

2024/01/08 07:01

盧布列夫。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕俄國頭號種子盧布列夫（Andrey Rublev）穩紮穩打，2個6：4擊敗芬蘭非種子魯蘇沃里（Emil Ruusuvuori），開季贏得ATP250等級香港男網賽冠軍，讓他對於年度四大滿貫率先登場的澳洲公開賽增添信心。

這是ATP巡迴賽自2002年以來首次重返香港，盧布列夫4強3盤大逆轉中國18歲黑馬商竣程後，決賽面對魯蘇沃里擊出13個致勝球，僅6個非受迫失誤，搶救1個被破發點，而且兩盤各破發1次，歷經78分鐘激戰，直落2贏得職業生涯第15座巡迴賽冠軍，不但為去年8月辛辛那提名人賽爆冷輸球復仇，也把兩人對戰改寫為3勝1負，賽後盧布列夫說：「這是種很棒的感覺，我在這裡度過非常愉快的一週。以冠軍頭銜展開新賽季的感覺非常棒。我喜歡這座城市、比賽，而且我打得很好，在決賽發揮很高水準，這會讓我對澳網更有信心。」

26歲的盧布列夫，目前世界男單排名第5，對於連日來場內場外都獲得熱情球迷的加油打氣，親和力十足的他直言非常感動，特別在俄烏戰爭影響下，「支持是很難得到卻非常容易失去的，尤其我來自的地方，能獲得到那麼多的擁戴，我只能心存感激，這是以前從未感受過的感覺。」

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