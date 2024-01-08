MLB》不換白襪王牌？美媒曝洋基內部想法 1明星右投成意外人選

席斯。（資料照）

盧養宣／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基在搶輸山本由伸後，先發輪值仍待補強，與先前傳聞一樣，洋基仍在尋求交易來白襪王牌投手席斯（Dylan Cease），甚至也正在與史奈爾（Blake Snell）與蒙哥馬利（Jordan Montgomery）進行談判。根據報導，洋基最有信心簽下史奈爾。

《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）指出，洋基一定會趕在休賽季結束前補強先發輪值，也透露老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）非常贊同這樣的想法。

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然而海曼補充，洋基內部在席斯的交易談判上出現很大的分歧，原因在於白襪索求過高，使得洋基內部甚至開始懷疑，白襪是否會在休季將他交易。海曼表示，洋基相信史奈爾是他們的最佳機會，而蒙哥馬利似乎更傾向留在遊騎兵。

另外，根據《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）報導，身為土生土長紐約人的明星右投史卓曼（Marcus Stroman），已向洋基表達「非常有興趣」與其簽約，然而洋基並沒有打算對他提出任何報價。

洋基還與馬林魚進行了幾位投手的交易談判，包含魯薩多（Jesús Luzardo）、卡布雷拉（Edward Cabrera）、賈瑞特（Braxton Garrett）與羅傑斯（Trevor Rogers），不過據了解，這些談判未獲得任何關注。

史卓曼。（資料照）

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