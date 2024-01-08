NFL》沒有羅傑斯沒問題！包裝工奪國聯第7種子 搶下季後賽門票

包裝工四分衛洛夫與熊隊四分衛費爾茲。（法新社）

盧養宣／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕綠灣包裝工本季迎來「後羅傑斯」時代，10屆明星四分衛羅傑斯（Aaron Rodgers）轉戰紐約噴射機，但包裝工在小將洛夫（Jordan Love）率領下，今於例行賽最終戰以17：9戰勝芝加哥熊，奪下國聯最後一張季後賽門票。

洛夫此役32傳27中推進316碼，傳出2次達陣，新秀外接手里德（Jayden Reed）4次接球貢獻112碼，威克斯（Dontayvion Wicks）在達陣區無人能擋拿下2次接球達陣。包裝工防守組也讓熊隊四分衛費爾茲（Justin Fields）不好過，全場出現5次擒殺、10次TFL（Tackle For Loss，擒抱後使對手碼數倒退）、5次QB Hits（衝擊四分衛）。

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作為包裝工主戰四分衛的第一個球季，洛夫曾一度被質疑是否能成為綠灣的接班人，但如今他也證明自己。而包裝工本季陣容大幅年輕化，成為自1970年NFL與AFL合併後第5年輕的球隊，也是自1977年的熊隊以來最年輕。

在包裝工擊敗熊隊後奪下第7種子，同樣9勝8敗的西雅圖海鷹與紐奧良聖徒確定遭到淘汰，也讓國聯季後賽版圖正式底定。頭號種子早已由舊金山49人拿下，接著依序為今達拉斯牛仔、底特律雄獅、坦帕灣海盜、費城老鷹、洛杉磯公羊與包裝工，包裝工將於外卡戰碰上牛仔。

洛夫。（法新社）

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