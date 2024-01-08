MLB》天使進入「後大谷翔平時代」楚奧特守位將變動？

楚奧特。（資料照，歐新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使隊持續傳出對自由市場的外野手有興趣，美國媒體認為，球團可能來季會讓「神鱒」楚奧特（Mike Trout）離開原本中外野的守備位置。

《MLBTR》今在報導中引述記者穆雷（Robert Murray）消息指出，在基爾梅爾（Kevin Kiermaier）和貝德（Harrison Bader）分別與藍鳥及大都會簽約前，天使隊都曾展現網羅意願，落空後也還在考慮其他仍為自由身的外野手如泰勒（Michael A. Taylor）、杜瓦爾（Adam Duvall）等人。

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報導認為，從天使想網羅基爾梅爾和貝德兩位守備能力出色的中外野手來看，球團可能想要讓楚奧特離開鎮守多年的位置。

這位昔日聯盟天下第一人，上次以非中外野手上場守備已經要追溯至2013年，該季上場守了47場左外野。日本媒體《Full-Count》今也在報導中提到，隨著大谷翔平的離開，楚奧特可能有更多機會以DH身分上陣。

事實上，天使讓楚奧特移防的念頭已非新鮮事，2022年開季前時任總教練梅登（Joe Maddon）就曾一度考慮要讓馬許（Brandon Marsh）扛下中外野，不過最後並未成真。天使是否會讓近年來健康屢出狀況的32歲強打離開中外野、減輕負擔，值得觀察。

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