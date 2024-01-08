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MLB》洋基傳看上另一位塞揚強投 美媒分析交易可能性

2024/01/08 09:56

畢伯。（資料照）

盧養宣／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕稍早《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）報導，洋基正在與馬林魚商討先發投手的交易可能，南丁格爾進一步補充提到，洋基對馬林魚右投魯薩多（Jesús Luzardo）感興趣之外，還向守護者詢問有關塞揚強投畢伯（Shane Bieber）的狀況。

這兩位投手代表洋基在先發輪值補強的不同考量，魯薩多直到2026年都受到仲裁控制，並將於今年冬天首度獲得仲裁資格，預計年薪590萬美元，可控期將對較長；而畢伯則是進入合約最後一年，預計年薪為1220萬美元。

儘管畢伯還能幫助守護者的輪值，但守護者似乎希望交易他以換取更多未來的潛力球員。不過《MLBTR》分析，洋基已在索托（Juan Soto）交易案中送出太多潛力投手，而洋基的內野深度也並非守護者所需；另外，洋基可能也不會想用多名潛力球員來換只剩一年合約的畢伯，反而比較願意交易魯薩多。

《MLBTR》認為，洋基前大物外野手培拉薩（Oswald Peraza）對馬林魚有明顯吸引力，但可能需要更多像培拉薩的潛力球員。與守護者和畢伯的情況不同，馬林魚並不急著送出盧薩多，洋基得需要提出難以回絕的報價，才能打動馬林魚。

《MLBTR》指出，由於阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）來季因TJ手術報銷，馬林魚可能將魯薩多與培瑞茲（Eury Perez）視為重要戰力，卡布雷拉（Edward Cabrera）、羅傑斯（Trevor Rogers）或賈瑞特（Braxton Garrett）應該更有機會被交易。

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