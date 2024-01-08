NBA》公鹿低潮後勤躺著也中槍 字母哥：裝備組衣服要洗乾淨一點

公鹿近4戰3敗，亞德托昆波（左）認為球隊從頭到尾都要改進。（資料照，美聯社）

盧養宣／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕東部強權公鹿近日陷入小低潮，在敗給火箭之後，最近4場比賽只贏一場球，對此球隊一哥「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）給出了建言，認為球隊從頭到尾都要改進，還把裝備組拉下來，要他們衣服洗乾淨一點。

在敗給火箭後，亞德托昆波表示：「我們必須更好，我們必須打得更好，我們必須防守更好、我們必須更好地相信彼此、我們必須更好地聽從教練指示。」

請繼續往下閱讀...

「字母哥」接著對美聯社說：「每一件事、每個人都必須更好，從裝備經理開始，他必須把我們的衣服洗乾淨一點。」亞德托昆波也說了，包含替補球員要更好、球隊領袖要適時出聲、要果決出手、要好好防守、要打得更好策略等，這些都是球隊要改變的地方。

公鹿本季換帥，儘管進攻火力凶猛，每場124.3分高居聯盟第二，不過防守完全不像冠軍級別球隊，僅排在聯盟第21位。對此亞德托昆波有信心，表示在季後賽之前還有4個月，要大家拭目以待。

而對於球隊狀況不佳，裝備組莫名被拖下水擔責任，網路上球迷就開玩笑表示：「裝備經理提出了交易申請。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法