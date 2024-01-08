晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 韓職

韓職》起亞虎辛苦搶贏日職球隊 韓媒嘆找王牌「像摘天上的星星」

2024/01/08 10:29

起亞虎新洋投克羅。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕起亞虎昨宣布以簽約金上限100萬美元合約網羅29歲的前大聯盟右投克羅（Wil Crowe），南韓媒體透露，也有日職球隊開價，起亞虎能搶贏日本球隊不容易。

起亞虎去年季末與前統一獅洋投勝騎士分道揚鑣，原有意與左投帕農（Thomas Pannone）續約，但他最後選擇以小聯盟合約加盟小熊，新賽季兩位洋投都得找新面孔。

起亞虎昨宣布克羅加盟，原本還會再公布一位，不過韓媒透露該洋投因體檢未過，起亞已經開始洽談新人選。

《體育朝鮮》今報導，由於克羅先前肩膀的傷病史，起亞虎的體檢相當慎重，在美國、南韓兩地都進行了檢查。而引進外援除了球員本身的健康狀態外，也需要與其他亞洲球隊競爭。

報導指出，有意網羅克羅的的不只起亞虎，日職有一支球隊也非常積極，不過經紀公司沒有透露是哪一支隊伍。

報導從起亞虎找洋將的困境再度感嘆現在網羅外援的困難，並指出去年NC恐龍簽下後來成為MVP的費德（Erick Fedde），根本是一個奇蹟，「現在小聯盟年薪提高，韓職失去很多優勢，要找如費迪一樣的選手，有如摘天上的星星一樣困難。」

費德。（取自NC恐龍臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。