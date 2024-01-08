韓職》起亞虎辛苦搶贏日職球隊 韓媒嘆找王牌「像摘天上的星星」

起亞虎新洋投克羅。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕起亞虎昨宣布以簽約金上限100萬美元合約網羅29歲的前大聯盟右投克羅（Wil Crowe），南韓媒體透露，也有日職球隊開價，起亞虎能搶贏日本球隊不容易。

起亞虎去年季末與前統一獅洋投勝騎士分道揚鑣，原有意與左投帕農（Thomas Pannone）續約，但他最後選擇以小聯盟合約加盟小熊，新賽季兩位洋投都得找新面孔。

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起亞虎昨宣布克羅加盟，原本還會再公布一位，不過韓媒透露該洋投因體檢未過，起亞已經開始洽談新人選。

《體育朝鮮》今報導，由於克羅先前肩膀的傷病史，起亞虎的體檢相當慎重，在美國、南韓兩地都進行了檢查。而引進外援除了球員本身的健康狀態外，也需要與其他亞洲球隊競爭。

報導指出，有意網羅克羅的的不只起亞虎，日職有一支球隊也非常積極，不過經紀公司沒有透露是哪一支隊伍。

報導從起亞虎找洋將的困境再度感嘆現在網羅外援的困難，並指出去年NC恐龍簽下後來成為MVP的費德（Erick Fedde），根本是一個奇蹟，「現在小聯盟年薪提高，韓職失去很多優勢，要找如費迪一樣的選手，有如摘天上的星星一樣困難。」

費德。（取自NC恐龍臉書）

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