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MLB》高祐錫期限截止前喜獲教士合約 韓媒揭露幕後推手

2024/01/08 11:17

高祐錫加盟教士。（取自韓聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕LG雙子終結者高祐錫在入札期限前一刻獲得聖地牙哥教士隊2年450美元合約，南韓媒體指出，教士隊亞洲區球探扮演很重要的角色。

高祐錫2022年以42次救援成功成為韓職救援王，上季出賽44場，拿下15次救援成功，防禦率3.68，職業生涯7年累積139次救援成功、防禦率3.18。去年先在杭州亞運隨隊奪下金牌、接著又幫助LG雙子打破29年冠軍荒。

休賽季其實並無太多球隊傳出對高祐錫感興趣，不過他在入札申請時限截止前獲得教士隊青睞，旋風赴美完成體檢、簽訂合約。

南韓媒體《xportsnews》今報導，前斗山熊投手、現為教士隊亞洲區球探的南宮勳不斷向球團推薦高祐錫，強調曲球的威力，「我看了高祐錫在韓職對決洋砲的影片，很多好的打者無法應付他的曲球。」

南宮勳指出，現在大聯盟很多牛棚投手都有動輒100英里速球，因此他認為高祐錫的優勢在曲球，在呈上去給球隊的報告也不斷強調這一點。

事實上，2022年拿下救援王的高祐錫，去年表現不如預期，因此也被認為圓夢機會低，南宮勳對此表示，去年也有很多參加經典賽後表現不佳的大聯盟球員，「高祐錫在經典賽前受傷，季中也出現傷勢，但回歸後球速跟球威有找回來。」

高祐錫的加入讓教士隊現在有兩位南韓球員，南宮勳展現期待之情，「（高祐錫）如果好好學習、適應大聯盟文化，會成長得很快，和金河成同隊對兩人來說，也都會帶來非常正面的影響。」

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