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NBA》只出手3次狂送16助攻 約基奇寫另類紀錄輾壓活塞

2024/01/08 11:51

約基奇今天只打了三節比賽就送出16次助攻。（美聯社）

盧養宣／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕上一戰在主場兩分敗給魔術的金塊，今天繼續在主場出戰，遇到聯盟爐主活塞，金塊展現出衛冕軍的實力輾壓對手，終場以131：114輕鬆取勝，其中約基奇（Nikola Jokic）全場只出手3次，不過狂送了16次助攻串聯起整隊進攻。

活塞上半場稍微咬住金塊，僅以7分落後進入下半場，不過金塊今天改善了過去兩場第三節被打爆的問題，單節打出43：28的比數，一口氣將領先拉到20分以上。

比數拉開後，第四節約基奇完全沒有上場，總計本場出賽25分鐘，只有3投2中拿下4分，不過抓下7籃板送出了16次助攻，另外還賞了活塞5個火鍋，成為了史上第一位得分不到5分，卻有至少15助攻、5籃板、5封阻的球員。

其他球員方面，穆雷（Jamal Murray）攻下賽季新高37分，「KCP」卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）和波特（Michael Porter Jr.）雙雙攻下18分，近期表現不錯的小將華森（Peyton Watson）攻下15分，老將控球傑克森（Reggie Jackson）貢獻13分，末節還上演了雙手補灌。

活塞部分中鋒杜倫（Jalen Duren）攻下全隊最高20分，不過一哥坎寧安（Cade Cunningham）只打了11分鐘就因為受傷提前離場；活塞在終止28連敗後，近期又吞下了4連敗，戰績3勝33敗持續墊底。

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