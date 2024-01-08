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NBA》厄文扮英雄飆2記關鍵三分彈 獨行俠氣走龍頭灰狼奪3連勝

2024/01/08 12:24

厄文。（今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠今在主場迎戰西部龍頭灰狼，厄文（Kyrie Irving）飆進兩記關鍵三分彈，率隊以115：108收下3連勝。

獨行俠上半場在雙星厄文以及東契奇（Luka Doncic）都轟17分帶領之下，打完上半場取得60：56領先，不過獨行俠始終無法拉開差距，末節更被灰狼拉出一波19：4的攻勢逆轉超前。

厄文在關鍵時刻跳出來，倒數3分鐘三分破網幫助球隊以106：106扳平戰局，接著嘗試在禁區跳投雖被湯斯（Karl-Anthony Towns）蓋掉，但成功從戈貝爾（Rudy Gobert）手中抄走球，隨後在右側底角再飆進超前三分球，成為致勝功臣。

灰狼本季相當會打關鍵時刻（倒數5分鐘內差距不超過5分），賽前戰績是11勝2敗，因此獨行俠今天贏球更加值得肯定，本季關鍵時刻決勝負的戰績也來到12勝5敗、排在聯盟第3。

此役英雄厄文27投14中、外線8投6中，貢獻35分，東契奇26投12中、三分12投5中，也有34分貢獻，灰狼艾德華茲（Anthony Edwards）攻下全場最高36分，可惜球隊逆轉功虧一簣。

東契奇。（今日美國）

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