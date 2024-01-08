NFL》比爾險勝海豚連4年分區封王 季後賽版圖全數底定

比爾明星四分衛艾倫。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NFL例行賽最終戰，邁阿密海豚迎戰水牛城比爾，對與已經進入季後賽的雙方，這場比賽將決定美聯東區冠軍，以及季後賽的種子序。而此役兩隊皆發生不少失誤，比爾靠著明星四分衛艾倫（Josh Allen）下半場發揮出色，終場21：14擊敗海豚，比爾連續4年在分區封王，取得美聯第2種子。

兩隊在開賽都發生傳球抄截失誤，其中艾倫更是在連續2個進攻回合中傳球都遭抄截，隨後海豚靠著新秀跑衛艾奇恩（De'Von Achane）直搗黃龍先馳得點，儘管艾倫也傳出達陣幫助比爾追平，但海豚四分衛塔格維洛瓦（Tua Tagovailoa）又找上明星外接手希爾（Tyreek Hill）達陣，半場打完海豚以14：7領先。

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第三節海豚防守組製造艾倫掉球，讓他出現單場第3次失誤。然而海豚進攻未果執行棄踢，特別組卻讓哈提（Deonte Harty）上演96碼回攻達陣，雙方14：14再度回到平手局面。比爾延續氣勢，艾倫幾波漂亮長傳進入紅區，再找到近端鋒納克斯（Dawson Knox）達陣，比爾21：14超前。

海豚下波進攻反撲無力，比爾再奪回球權，在時間耗到剩下2分鐘，比爾關鍵4th & 1遭到阻擋，海豚獲得最後反攻機會。然而暫停已經用光的海豚迫於時間壓力，必須想辦法讓接球員出界以暫停大錶，塔格維洛瓦鎖定的傳球目標克雷普爾（Chase Claypool）慘遭包夾，安全衛遲友駿（Taylor Rapp）輕鬆抄截，比爾拿下艱辛一勝，也在分區封王。

自傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）於2020年轉戰坦帕灣海盜後，比爾已經連續4年統治美聯東區。此役獲勝的比爾獲得美聯第2種子，海豚則為第6種子，而美聯所有種子序也正式底定，頭號種子至第7種子依序為巴爾的摩烏鴉、比爾、堪薩斯酋長、休士頓德洲人、克利夫蘭布朗、海豚，匹茲堡鋼人。

國聯種子序，頭號種子至第7種子分別為舊金山49人、達拉斯牛仔、底特律雄獅、坦帕灣海盜、費城老鷹、洛杉磯公羊、綠灣包裝工。NFL季後賽也將於1月14日火熱開戰，外卡週首戰將於台灣時間凌晨5點30分由布朗對決德州人，早上9點由海豚對決酋長。

NFL本季季後賽版圖。（取自NFL官方推特）

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