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籃球》世新「双生」、宋瑞蓁與兩百名射手比準 陳將双致敬偶像柯瑞

2024/01/08 12:45

陳將双（右起）、宋瑞蓁、張俊生與兩百名射手比三分球準度。（主辦單位提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕趁著UBA大專聯賽空檔，世新男籃陳將双、張俊生及世新女籃宋瑞蓁等人氣球星，日前與兩百名素人射手共同挑戰三分球準度，人來瘋的陳將双技高一籌，三人當中拿到最高17分，還笑說要向NBA傳奇偶像柯瑞（Stephen Curry）致敬。

柯瑞正在第15個NBA賽季打拚，神準三分球及驚人遠射能力不僅改變籃球生態，更締造許多聯盟歷史紀錄，為了讓球迷們實際感受這股熱潮，運動品牌UNDER ARMOUR週末在西門電影主題公園舉辦為期兩天的《#ShootLikeCurry三分球大賽》，邀請陳將双、張俊生及宋瑞蓁等國內年輕球星共襄盛舉，還牛刀小試挑戰外線手感，結果三人分別拿下17、10及6分。

手感發燙砍進最高分的陳將双表示，柯瑞帶來的影響不只是三分球風，還有以小搏大的精神、臨場專注態度，以及高度自我要求的層面，「現代籃球都講求快、狠、準，如何把自己練得更快、更準，可以像柯瑞一樣擁有超大心臟，場上不管任何角度跟時間點都可以出手，我想是所有球員追求的夢想。」能飛擅灌的張俊生則認為，隊友們幾乎都愛看柯瑞的比賽精彩剪輯，「當然我也不例外，這次表現不及格啦，希望往後比賽能夠頂住壓力，出手更果決、更勇敢。」

世新女籃當家控衛的宋瑞蓁指出，柯瑞除了招牌三分球武器，流暢刁鑽的基本動作更是一絕，「他不只擁有超強外線，運球變向和節奏掌控都是控衛需要的條件，尤其關鍵時刻跳出來為球隊扛下責任，這點非常讓人佩服。」

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